W Tokio zgasł olimpijski znicz

Na zakończonych Igrzyskach XXXII Olimpiady reprezentanci Polski wywalczyli 14 medali: cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych. W klasyfikacji medalowej igrzysk Biało-Czerwoni zajęli 17. pozycję. Wypadli więc lepiej niż przed pięcioma laty w Rio de Janeiro (33. miejsce) oraz dziewięcioma w Londynie (23), tak samo zaś jak w 2008 roku w Pekinie.

– Po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 cały świat się zjednoczył. […] To były igrzyska solidarności, nadziei i pokoju. Spełnił się nasz olimpijski sen. […] Międzynarodowy Komitet Olimpijski i nasi japońscy partnerzy dokonali niezwykłego wysiłku, by igrzyska doszły do skutku. Nikt wcześniej nie organizował igrzysk, które były przełożone – mówił Thomas Bach, przewodniczący MKOl, podczas ceremonii zamknięcia największych zawodów sportowych w ostatnich pięciu latach. Z kolei Seiko Hashimoto, szefowa Komitetu Organizacyjnego IO w Tokio, podkreśliła, że sport ma moc, która może zmienić świat i przyszłość. Bach i Hashimoto szczególnie dziękowali wszystkim wolontariuszom i personelowi medycznemu za to, że dzięki nim udało się bezpiecznie zorganizować całą imprezę.

W imieniu wszystkich sportowców przewodniczący MKOl podziękował Tokio i Japonii, a następnie wygłosił formułę o zamknięciu igrzysk. – Zgodnie z tradycją wzywam młodzież do spotkania za trzy lata. Do zobaczenia w Paryżu! – tymi słowami Thomas Bach zaprosił wszystkich na kolejne igrzyska olimpijskie, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu. Wcześniej odebrał flagę olimpijską od burmistrz Tokio Yuriko Koike i przekazał ją mer Paryża Anne Hidalgo. A stolica Francji już żyje Igrzyskami XXXIII Olimpiady, czego dowodem jest m.in. flaga z logo kolejnych igrzysk wielkości boiska piłkarskiego, która powiewa na wieży Eiffla.