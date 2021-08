Biało-Czerwoni walczyli o awans do finałów

Dziś w Tokio reprezentanci Polski startowali ze zmiennym szczęściem. Najlepiej spisała się sztafeta 4x400 m kobiet. Trener Aleksander Matusiński do walki o awans do finału wyznaczył same reprezentantki Wojska Polskiego: st. szer. Annę Kiełbasińską, szer. Igę Baumgart-Witan, szer. Małgorzatę Hołub-Kowalik i szer. Justynę Święty-Ersetic. Polki pewnie wygrały pierwszy półfinał. Biegnąca na ostatniej zmianie Święty-Ersetic pod koniec biegu zwolniła, oszczędzając siły na finał. Mimo to nasze reprezentantki uzyskały drugi wynik w historii – 3 min 23,10 s, nieznacznie gorszy od rekordu Polski – 3.21,89. Polki wyprzedziły Kubanki (dobiegły do mety z czasem 3.24,04). Trzecie miejsce premiowane awansem do finału zajęły Belgijki (3.24,08). W drugim półfinale lepszy wynik od Biało-Czerwonych uzyskały tylko Amerykanki (3.20,86) i Jamajki (3.21,95).

Wczoraj mar. Wojciech Nowicki zdobył trzeci złoty medal dla Polski na Igrzyskach XXXII Olimpiady, a dziś wysłuchał na podium „Mazurka Dąbrowskiego”. Kilka godzin po ceremonii dekoracji medalami młociarzy na stadionie olimpijskim w Tokio Polki wywalczyły awans do finału w sztafecie kobiet 4x400 m. Niestety, nie udało się to drugiej polskiej sztafecie kobiet – 4x100 m.

REKLAMA

Awanse i porażki

Niestety, awansu do finału nie udało się wywalczyć drugiej polskiej sztafecie kobiet – 4x100 m. Polki w półfinale zajęły czwartą lokatę. Triumfowały Niemki (z czasem 42,00 s) przed Szwajcarkami (42,05) i Chinkami (42,82). St. szer. Marika Popowicz-Drapała, Klaudia Adamek, Paulina Paluch i Pia Skrzyszowska uzyskały czas 43,09 s. Tym wynikiem Polki zajęły 10. lokatę w kwalifikacjach i nie mogły się cieszyć z awansu do finału. Najlepiej pobiegły Brytyjki (41,55) i Amerykanki (41,90).

Dzisiaj o awans do finału w biegu na 1500 m rywalizowali kpr. Marcin Lewandowski i szer. Michał Rozmys. Lewandowski startował w pierwszym biegu półfinałowym. Niestety, nie udało mu się go ukończyć z powodu kontuzji łydki. Najszybszy był Brytyjczyk Jake Wightman, którego czas to 3 min 33,48 s. W drugim półfinale pecha miał również szer. Michał Rozmys. Najpierw jeden z rywali zahaczył o jego nogę, potem drugi z konkurentów tak nadepnął na jego lewą stopę, że spadł mu but. Incydent miał miejsce dopiero po pokonaniu przez biegaczy 150 m. Mimo to Polak biegł dzielnie w jednym bucie na jednej z ostatnich pozycji w 13-osobowej stawce. Jednak dwa okrążenia przed metą zaczął odstawać od rywali i na metę dobiegł z dużą stratą do zwycięzcy Kenijczyka Abela Kipsanga. Na szczęście sędziowie przyznali Polakowi dodatkowe miejsce w finale i będzie mógł walczyć o medal.

W Tokio walczyli dziś reprezentanci Wojska Polskiego w zapasach. Szer. Roksana Zasina w stylu wolnym kobiet w kategorii wagowej do 53 kg jedną walkę wygrała, drugą przegrała. Najpierw pokonała reprezentantkę Kazachstanu Tatianę Achmetową. Natomiast w drugim pojedynku Polka uznała wyższość Japonki Mayu Mukaidy. Reprezentantce gospodarzy udało się dotrzeć do finału, dlatego Polka będzie jutro uczestniczyć w repasażach, by móc powalczyć o brązowy medal. Niestety, w kategorii do 74 kg w stylu wolnym po pierwszej walce zakończył udział w turnieju szer. Kamil Rybicki. Polak przegrał z Egipcjaninem Amrem Hussenem.

Dzisiaj od walk na szermierczej planszy rozpoczęli rywalizację na igrzyskach pięcioboiści nowocześni. Szer. Łukasz Gutkowski w rundzie rankingowej zajął 12. miejsce, st. szer. Sebastian Stasiak 13., a jedyna z Polek st. szer. Anna Maliszewska w rywalizacji kobiet uplasowała się na 16. pozycji. To samo miejsce co Maliszewska zajął w wieloboju kolarskim na torze mar. Szymon Sajnok.

W 23 finałach dwie reprezentantki WP

Jutro na olimpijskich arenach odbędą się 23 finały. W dwóch w nich wystartują reprezentanci Wojska Polskiego. O godzinie 12.30 zostanie rozegrana ostatnia konkurencja pięcioboju nowoczesnego – bieg przełajowy połączony ze strzelaniem. Wystartuje w nim st. szer. Anna Maliszewska. Wcześniej Polka będzie rywalizować o punkty na pływalni (7.30), w turnieju bonusowym w szermierce (8.45) i na parkurze (10.15). Natomiast o 14.10 rozpocznie się ostatnia konkurencja kombinacji we wspinaczce sportowej – prowadzenie. O medal będzie walczyć szer. Aleksandra Mirosław. Reprezentantka Wojska Polskiego jutro najpierw będzie się wspinać na ściance na szybkość (10.30), a potem uczestniczyć w konkurencji boulderingu (11.30).

Natomiast kilkoro reprezentantów Wojska Polskiego zaprezentuje się w piątek na olimpijskich arenach w kwalifikacjach i repasażach. O 3.30 rozpocznie rywalizację osada kajakarek w konkurencji K-4 500 m, w której składzie płynie szer. Helena Wiśniewska. O 4.00 walczyć będzie w repasażach zapaśniczka szer. Roksana Zasina. Z kolei o 8.30 na torze kolarskim ścigać się będą w sprincie szer. rez. Marlena Karwacka i szer. rez. Urszula Łoś. Natomiast o 13.25 na bieżni stadionu olimpijskiego będzie rywalizować sztafeta 4x400 m mężczyzn.