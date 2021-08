Jastrzębie nad islandzkim niebem

„Icelandic Air Policing” to misja NATO prowadzona od maja 2008 roku w ramach ASIC IPPN (Air Surveillance and Interception Capability to Meet Iceland’s Peacetime Preparedness Needs (Sojusznicza Misja Wsparcia Islandzkich Zdolności Czasu Pokoju w Zakresie Dozoru Przestrzeni Powietrznej oraz Przechwytywania Celów Powietrznych w Republice Islandii). Zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy w tym roku po raz pierwszy misję nad Islandią będą wykonywać polscy piloci z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku . Zadaniem pilotów F-16 będzie nadzorowanie oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, obrona przestrzeni powietrznej Republiki Islandii.

Choć dyżur bojowy polskich pilotów F-16 rozpocznie się 6 września, w czwartek do Keflavíku wylecieli pierwsi żołnierze PKW Islandia. To logistycy, których zadaniem jest przygotowanie bazy dla Polaków. W pierwszej zmianie kontyngentu wezmą udział cztery samoloty F-16 oraz 140 żołnierzy i pracowników wojska. Ich misja będzie trwała od 5 sierpnia do 10 października 2021 roku.

– Dyżury w ramach misji ASIC IPPN są pełnione rotacyjnie przez około cztery tygodnie i składają się z czterech do ośmiu samolotów. Statki powietrzne stacjonują w bazie lotniczej Islandzkiej Straży Przybrzeżnej na lotnisku w Keflavíku - mówi kmdr ppor. Anna Maciejowska-Krześniak, zastępca rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Oficer dodaje, że działania te są oparte na koncepcji Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATINAMDS). – Wynikają one ze zobowiązań sojuszniczych i z faktu, że Islandia nie ma możliwości do samodzielnej realizacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej nad własnym terytorium – tłumaczy zastępca rzecznika prasowego DORSZ.

W polskiej zmianie „Icelandic Air Policing” wezmą udział cztery samoloty F-16 wraz z uzbrojeniem i sprzętem oraz 140 żołnierzy i pracowników wojsk, którymi dowodzi ppłk Michał Krasa. Jest to 42. rotacja w ramach sił NATO wydzielonych do pełnienia misji w przestrzeni powietrznej Islandii. – Polskie myśliwce patrolujące niebo nad Islandią będą w gotowości do startu przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu – podkreśla komandor podporucznik Maciejowska-Krześniak.

Dyżur bojowy polskich pilotów F-16 będzie prowadzony od 6 do 27 września. Ze względu na okres potrzebny do przygotowania zaplecza misji pierwsza zmiana PKW Islandia rozpoczyna się 5 sierpnia i potrwa do 10 października 2021 roku.

Ochrona nieba Islandii nie jest jedyną misją nadzoru powietrznego realizowaną przez polskie Siły Powietrzne. Od grudnia 2005 roku polscy piloci wielokrotnie dyżurowali w ramach „Baltic Air Policing”. W odróżnieniu od stałych patroli prowadzonych w przestrzeni powietrznej krajów nadbałtyckich myśliwce NATO realizują zadania na Islandii jedynie kilka razy w roku i bez utrzymania ciągłości pobytu kontyngentów. „Icelandic Air Policing” wykonywali już m.in. Czesi, Duńczycy i Amerykanie.