Na polskich żołnierzy zawsze można liczyć

Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim noszącym mundur i związanym z wojskiem pragnę życzyć wytrwałości i hartu ducha oraz dalszych sukcesów w pracy i służbie. Oby przynosiła Wam spełnienie i satysfakcję, a nam wszystkim bezpieczeństwo.

Wojsko Polskie jest naszą dumą narodową. Mundur to symbol honoru i zobowiązania. Na żołnierzy Sił Zbrojnych RP zawsze można liczyć. To właśnie oni codziennie stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Są gotowi, by podać pomocną dłoń, w chwili próby ruszyć z pomocą i nas bronić. Zaangażowanie w zwalczanie pandemii najlepiej to udowodniło. Jednak wysiłki na nowym froncie walki z COVID-19 w żadnym stopniu nie zmniejszyły zaangażowania w codzienną służbę – w szkolenia i ćwiczenia oraz ciągłe podnoszenie kompetencji. Dzięki takiej postawie żołnierz z biało-czerwoną flagą na ramieniu stał się synonimem doskonale wyszkolonego fachowca, profesjonalisty gotowego do działania w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

Święto Wojska Polskiego to najlepszy dzień, aby okazać Wam, naszym żołnierzom, wdzięczność oraz serdeczność. Jednocześnie szczególne słowa uznania i podziękowania pragnę skierować do Państwa rodzin za ich trud i zrozumienie, które pozwalają realizować obowiązki na tak wysokim i profesjonalnym poziomie.