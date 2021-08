Zimna krew

Wczoraj, w godzinach porannych, na trasie między Ełkiem a Orzyszem, doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch cywilnych samochodów osobowych. W wypadku były osoby poszkodowane.

Na szczęście dwóch żołnierzy, na co dzień służących w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, było świadkami tego wypadku drogowego. Ich reakcja była błyskawiczna. Jeden z żołnierzy podbiegł do poszkodowanych i udzielił im pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast drugi zawiadomił odpowiednie służby i do czasu ich przybycia zabezpieczył miejsce zdarzenia.

Dwóch poszkodowanych w wypadku drogowym zostało przewiezionych do Szpitala Miejskiego w Ełku celem ich zabezpieczenia medycznego. Właściwa i szybka reakcja żandarmów zapobiegła dalszym negatywnym skutkom zdarzenia i mimo, że obaj panowie nie byli w służbie zareagowali z pełnym poświęceniem, spiesząc z pomocą potrzebującym.