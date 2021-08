Wojenne losy Prymasa Tysiąclecia

– Chcieliśmy opowiedzieć tę niezwykłą historię, bo okres wojenny ks. por. Wyszyńskiego jest bardzo często pomijany przez biografów. Wszyscy znają kard. Wyszyńskiego, ale nie znają ks. porucznika Wyszyńskiego ps. Radwan III. Chcemy i musimy to zmienić – mówił Tadeusz Syka, producent i reżyser. – To film o człowieku, a nie o pomniku. To opowieść o dylematach moralnych, o tym jak w obliczu cierpienia miłować tych, do których przyszło strzelać jego kompanom – podkreślił.

Pomysł zrealizowania filmu o wojennych dziejach Wyszyńskiego chwalił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. – Z wielką radością oczekuję na ten film, bo opowiada on o fragmencie życia kardynała, który ukształtował jego postawę. Nie znając tego etapu, nie zrozumiemy jego słów, iż niepodległość jest najważniejszym darem, jaki opatrzność daje ludziom i narodom – mówił minister Kasprzyk.

Zdjęcia do filmu „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” powstawały przez ostatni rok. Sceny były kręcone w miejscach, w jakich w czasie wojny działał ks. por. Wyszyński, m.in. w podwarszawskich Laskach i w Puszczy Kampinoskiej. Przy realizacji filmu jego twórców wspierali m.in. żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa. – Nie sposób pokazać historii kapelana Armii Krajowej bez Wojska Polskiego. To było dla nas bardzo ważne, abyśmy mogli razem odkryć nieznane losy księdza porucznika Wyszyńskiego. Poza tym wojsko wspierało nas w bardzo szerokim spektrum działań podczas produkcji filmu – mówił podczas konferencji reżyser.

Ppłk Artur Sak, pełniący obowiązki oficera pasowego DGW, poinformował, że do współpracy z producentami zostali skierowani żołnierze z 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego, Pułku Ochrony oraz Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego. – Ich zadaniem było zabezpieczenie terenu, na którym kręcono zdjęcia pod względem sanitarnym, żywnościowym, ochronnym oraz medycznym. Dbali też o bezpieczeństwo podczas nagrywania scen podwyższonego ryzyka z użyciem pirotechniki – powiedział „Polsce Zbrojnej” ppłk Artur Sak. Swoją rolę w produkcji odegrali również muzycy z Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy, którzy wspólnie z artystami z Orkiestry Opery Novej, pod batutą mjr. Dominika Sierzputowskiego, nagrali muzykę do filmu. – Zależało nam na tym, aby oddać ten wojenny sznyt, szczególnie w utworach skomponowanych na potrzeby filmu przez Atanasa Valkova. Bez wojska by się to nie udało – zaznaczył Tadeusz Syka.

W rolę księdza porucznika Wyszyńskiego wcielił się Ksawery Szlenkier, a matkę Różę Czacką, założycielkę Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, zagrała Małgorzata Kożuchowska. Na ekranie zobaczymy także Idę Nowakowską, Marcina Kwaśnego, Lecha Dyblika, Agnieszkę Kawiorkę, Adama Fidusiewicza, Jana Marczewskiego, Roberta Czebotara, Mariusza Drężka oraz ks. Dominika Chmielewskiego. – Mam nadzieję, że ten film dotrze do serc wielu młodych ludzi – mówił Marcin Kwaśny.

Obecny na konferencji kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, że 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i matki Róży. – Z powodu pandemii ta uroczystość została przesunięta i odbędzie się dopiero teraz. Jednak przez ten czas powstało wiele inicjatyw mających uhonorować kardynała. Myślę, że z tych wszystkich wydarzeń ten film jest najważniejszy – powiedział.

Producentem jest studio filmowe braci Syków – High Hope Films, a koproducentem – Biuro Programu „Niepodległa”. „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” będzie wyświetlana w kinach od 17 września. Produkcja została objęta patronatem Ministra Obrony Narodowej. – Zachęcam do oglądania. Na pewno każdy znajdzie w tym filmie coś dla siebie – dodał Tadeusz Syka.