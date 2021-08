Dwa zwycięstwa zapaśnika

W trzeciej walce zapaśników stylu klasycznego w kategorii do 97 kg szer. Tadeusz Michalik przegrał w półfinale i jutro powalczy o brąz Igrzysk XXXII Olimpiady. Dzisiaj natomiast na olimpijskich arenach w Tokio bardzo dobrze spisał się mar. Wojciech Nowicki, który uzyskał najlepszy wynik w kwalifikacjach rzutu młotem.

Na drodze do złotego lub srebrnego medalu szer. Tadeuszowi Michalikowi z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego stanął Rosjanin Musa Jewłojew. Reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego to dwukrotny mistrz świata i Europy. Bardziej utytułowany od Polaka zapaśnik był faworytem półfinałowego starcia. Przez pierwsze półtorej minuty zawodnicy toczyli walkę w stójce o korzystniejszy uchwyt. Sędziowie jednak uznali, że Polak był pasywny i nakazali mu zejść do parteru. Jewłojew wykorzystał daną mu okazję do ataku i wykonał dwa tzw. wózki, dzięki temu objął prowadzenie 5:0. W dalszej części rywalizacji Rosjanin zdobył jeszcze dwa oczka, a Michalikowi udało się tylko wywalczyć punkt za wypchnięcie rywala poza matę. Jewłojew wygrał więc 7:1 i awansował do finału, a Polakowi pozostała nadzieja na medal w boju o brąz.

Natomiast w pierwszej walce szer. Tadeusz Michalik pewnie wygrał z siedmiokrotnym mistrzem Afryki. Haikel Achouri z Tunezji przegrał przez tzw. tusz techniczny, gdyż Polak uzyskał dziesięciopunktową przewagę. Z kolei w ćwierćfinale reprezentant Wojska Polskiego stoczył zacięty pojedynek z zapaśnikiem ze Stanów Zjednoczonych. Jego rywalem był Tracy Hancock. Michalik wygrał 4:3. Polak wykonał dwie akcje za dwa punkty, a Amerykanin otrzymał kontrowersyjny dla komentatorów punkt za pasywność naszego reprezentanta oraz dwa punkty za dwukrotne wypchnięcie go z koła.