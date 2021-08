MSPO 2021: Potentaci branży obronnej nie rozczarują

Jak co roku, targi sektora obronnego w Kielcach są miejscem, w którym najważniejsi gracze branży militarnej mogą zaprezentować swoje najnowsze dokonania w tej dziedzinie. Od lat stanowi także wspólny grunt do nawiązywania ważnych relacji dla światowej obronność, kończących się podpisaniem wielomilionowych kontraktów.

REKLAMA

Poza Polską Grupą Zbrojeniową będącą od lat Partnerem Strategicznym MSPO, wśród wystawców pojawią się firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Włoch czy Ukrainy.

Na tegorocznym Salonie swoją ofertę przedstawią także amerykańskie firmy zbrojeniowe. Firma Lockheed Martin zaprezentuje m. in. model myśliwca bojowego F-35 Lightning II w skali 1:1. Ta imponująca maszyna gościła już na kieleckich Targach podczas XXVII edycji MSPO, w 2019 roku. Także wtedy wywołało to niemałe poruszenie wśród odwiedzających, w tym Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Warto przypomnieć, że są to samoloty zakupione przez Polskę w ramach programu Harpia.

Atrakcją tegorocznych Targów Obronnych będzie również czołg M1A2 Abrams. Ten niezwodny pojazd bojowy zdążył już sprawdzić się na frontach konfliktów zbrojnych od Bliskiego Wschodu, po odległe zakątki Azji. Trzecia generacja, która pojawi się na MSPO, do dziś uważana jest za jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy czołg na świecie. Dlatego też polska armia rozważa zakup 250 czołgów Abrams w najwyższej konfiguracji SEPv3. MON planuje wydać na ten cel około 23 miliardów zł.

Uzupełnieniem oferty globalnego przemysłu obronnego tradycyjnie będzie Wystawa Sił Zbrojnych RP, który w tym roku nosi tytuł „Wytrwać-opanować-pokonać”.

XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbędzie się od 7 do 10 września 2021 roku.

Tekst: Monika Kowalczyk