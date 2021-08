Żagle 2021 pod okiem terytorialsów

Zabezpieczenie największej w tym roku imprezy na wodzie w Szczecinie było zadaniem żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wojsko wsparło w ten sposób szczeciński WOPR.

Na „Żagle 2021” - imprezę, która trwała od piątkowego popołudnia do późnej nocy w niedzielę, do szczecińskich nabrzeży przybiło kilkanaście jednostek, w tym największe polskie żaglowce, jak „Dar Młodzieży”, „Fryderyk Chopin” czy „Zawisza Czarny” a także jednostki Marynarki Wojennej RP. Tysiące mieszkańców Szczecina a także turystów z Polski ruszyło w tych dniach na szczecińskie nabrzeża, by podziwiać jednostki i wziąć udział w imprezach towarzyszących.

Za bezpieczeństwo na wodzie odpowiadało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które kilka dni przed wydarzeniem zwróciło się do dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej o wsparcie w tym zadaniu.

W ten sposób, przez trzy dni, po 10 godzin na dobę, terytorialsi wraz z WOPR i policją patrolowali na płaskodennej łodzi rejon imprezy pilnując bezpieczeństwa jednostek pływających i turystów. Żołnierze, których skierowano do patroli z WOPR mają patenty sternika motorowodnego, są także ratownikami wodnymi.

Współpraca obu służb odbywa się na mocy porozumienia, które zostało podpisane jesienią ubiegłego roku. Zachodniopomorski WOPR i 14 ZBOT uzgodniły wspólne szkolenia i gotowość do wsparcia na wypadek np akcji poszukiwawczych na wodzie. Woprowcy mogą odtąd liczyć także na wsparcie wojskowym sprzętem. 14 ZBOT posiada kilka łodzi desantowych wyposażonych w silniki zaburtowe, które w razie potrzeby mogą zostać użyte w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych. W zamian WOPR szkoli żołnierzy WOT w prowadzeniu akcji na wodzie.