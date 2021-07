Żeglarki wciąż liderkami, szóste miejsce pływaka

Szer. Radosław Kawęcki zajął szóste miejsce w finale wyścigu na 200 m stylem grzbietowym. Wynik pływaka to najlepsze osiągnięcie Biało-Czerwonych w siódmym dniu zmagań o medale Igrzysk XXXII Olimpiady. Dzisiaj trzeci wyścig w klasie 470 wygrały nasze żeglarki. Niestety, gorzej poszło sierż. Piotrowi Małachowskiemu, nie wywalczył awansu do finału.

Liderki w klasie 470

Nadal liderkami rywalizacji żeglarek w klasie 470 są mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar. Reprezentantki Wojska Polskiego po sześciu wyścigach prowadzą w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 10 punktów. Drugie miejsce z 14 oczkami zajmują Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre. Na trzeciej pozycji z 17 punktami sklasyfikowano Francuzki Camille Lecointre i Aloïse Retornaz. Na czwarte miejsce awansowały, z dorobkiem 28 oczek, Japonki Ai Kondo Yoshida i Miho Yoshioka. Z kolei z czwartego na piąte spadły Szwajcarki Linda Fahrini i Maja Siegenthaler – do Japonek tracą tylko punkt.

Dzisiaj na wodach zatoki Enoshima w klasie 470 odbyły się dwa wyścigi. W piątym z kolei triumfowały Francuzki. Cztery sekundy za nimi ukończyły rywalizację Japonki. Trzecie miejsce, ze stratą 9 s do zwyciężczyń, zajęły Brytyjki. Piąty wyścig był bardzo wyrównany. Siedem załóg straciło do pierwszej na mecie mniej niż minutę. Polki finiszowały na 13. miejscu ze stratą 1 min 26 s do Francuzek. Żeglarki z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego przegrały zaledwie o trzy sekundy z żeglarkami z Turcji, o 6 s z reprezentantkami Izraela i o 10 s z Chinkami. Z kolei Polki wyprzedziły o 8 s Brazylijki. W szóstym wyścigu mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar aż o 54 s wyprzedziły Japonki. Trzecie były Brytyjki, które straciły do Polek minutę, czwarte Brazylijki – 1 min 3 s, a piąte Amerykanki (Nikole Barnes i Lara Dallman-Weiss) – 1 min 7 s.

Mniej optymistyczne wieści niż z zatoki Enoshima nadeszły ze strzelnicy Asaka Shooting Range w Tokio, gdzie w drugim dniu kwalifikacji w strzelaniu kobiet z pistoletu sportowego zawodniczki sprawdziły się w próbie szybkościowej. St. szer. Klaudia Breś, która po pierwszym dniu zawodów po strzelaniach precyzyjnych zajmowała 35. pozycję, ukończyła rywalizację na 24. miejscu. Nie awansowała jednak do finału, do którego przepustki wywalczyło osiem najlepszych zawodniczek. W trzech seriach strzelań szybkich Polka zdobyła 293 punkty na 300 możliwych. W pierwszej serii uzyskała 98 punktów, w drugiej – 100, a w trzeciej – 95. Najlepszy wynik – 299 oczek (99, 100, 100) – należał do Niemki Doreen Vennekamp. Polka w klasyfikacji łącznej zdobyła 578 punktów. Natomiast zawodniczka z Korei Południowej Minjung Kim, ósma w klasyfikacji, ostatnia z awansujących do finału, uzyskała 584 oczka. Koreanka świetnie spisała się w ostatecznej rywalizacji o medale – wywalczyła srebro. Złoto zdobyła Witalina Batsaraszkina z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a brąz Chinka Jiaruixuan Xiao.

Dzisiaj do rywalizacji o medale przystąpili lekkoatleci. Jako pierwszy z Biało-Czerwonych pojawił się na Stadionie Olimpijskim w Tokio sierż. Piotr Małachowski. Dyskobol z CWZS i Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław po raz czwarty w bogatej karierze walczył o awans do olimpijskiego finału. Niestety, po raz pierwszy nie udało mu się przebrnąć przez kwalifikacje. Z wynikiem 62 m 68 cm uplasował się na 15. pozycji, a miejsce tuż przed nim zajął drugi z Polaków Bartłomiej Stój (w najlepszej próbie posłał dysk na odległość 62 m 84 cm). Dwunaste – ostatnie miejsce premiowane awansem do finału –– wywalczył Jamajczyk Chad Wright (62,93). „Machałkowi” zabrakło więc do czwartego startu w finale olimpijskim zaledwie 26 cm. Najlepszy wynik w kwalifikacjach – 66 m 12 cm – uzyskał Szwed Daniel Stahl, który jako jedyny pokonał barierę 66 m.

W sesji popołudniowo-wieczornej na Stadionie Olimpijskim rywalizowały o awans do finału w pchnięciu kulą mar. Paulina Guba i szer. Klaudia Kardasz, a o miejsce w finale w biegu sztafet mieszanych 4x400 m szer. Małgorzata Hołub-Kowalik i szer. Iga Baumgart-Witan. Niestety, zawodniczek nie zobaczymy w finale. Kardasz z wynikiem 17 m 76 cm została sklasyfikowana na 18. pozycji, a Guba na 27. (16,98). Bardzo dobrze spisała się natomiast polska sztafeta mieszana, która uzyskała najlepszy czas w biegach półfinałowych. Wynikiem 3 min 10,44 s Polacy ustanowili nowy rekord Polski i Europy. Wraz z Hołub-Kowalik i Baumgart-Witan w polskiej sztafecie pobiegli: Dariusz Kowaluk i Kajetan Duszyński.

W półfinale wyścigu na dystansie 50 m stylem dowolnym zabrakło miejsca dla szer. Konrada Czerniaka. Pływak z CWZS, z czasem 22,33 s, zajął w siódmej serii kwalifikacyjnej szóste miejsce i odpadł z dalszej rywalizacji. Lepiej popłynął Paweł Juraszek, który z 15. czasem (21,97 s) awansował do półfinału. Czerniaka ostatecznie sklasyfikowano na 31. pozycji.

Weekend z medalami?

W sobotę i niedzielę na olimpijskich arenach odbędzie się 47 finałów. W sobotę o godzinie 12.50 wystąpi w finale podnoszenia ciężarów w kategorii 96 kg szer. Bartłomiej Adamus, o godz. 14.35 rozpocznie się rywalizacja o medale w lekkiej atletyce sztafet mieszanych 4x400 m, a w finale strzelań z karabinu dowolnego 3x40 strzałów może wystartować szer. Aneta Stankiewicz (finały o godz. 9.00, a eliminacje o 5.00). Natomiast w sobotę na Stadionie Olimpijskim w Tokio w kwalifikacjach weźmie udział czworo żołnierzy: kpr. Paweł Wojciechowski (w skoku o tyczce), szer. Mateusz Borkowski i mar. Patryk Dobek (w biegu na 800 m) oraz szer. Joanna Linkiewicz (w biegu na 400 m przez płotki).

W niedzielę żeglarki mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar o godzinie 5.05 rozpoczną siódmy wyścig w klasie 470, a po jego zakończeniu wystartują w ósmym. Natomiast o 2.10 rozpoczną się kwalifikacje w rzucie młotem, w których weźmie udział szer. Malwina Kopron. Wreszcie, jeśli przebrną kwalifikacje, o 13.25 pobiegną w biegu półfinałowym na 800 m szer. Mateusz Borkowski i mar. Patryk Dobek.