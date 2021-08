Military Doctor 2021

Tygodniowe szkolenie obejmowało wszystkie etapy zabezpieczenia medycznego podczas działań taktycznych. Ćwiczenia zaczynali od zadań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy na polu walki zgodnie z wytycznymi TCCC (Tactical Combat Casualty Care), czyli od tamowania krwotoków, opatrywania ran klatki piersiowej i udrożniania dróg oddechowych. Później medycy musieli transportować rannych wozami ewakuacji medycznej KTO Rosomak, pojazdami sanitarnymi lub śmigłowcami Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej. Poszkodowani trafiali zazwyczaj do placówki medycznej poziomu pierwszego. Tu ćwiczący wcielali się w role lekarzy i ratowników, a ich zadaniem było przeprowadzenie triażu, czyli segregacji rannych. W przypadku najbardziej poszkodowanych pacjentów podchorążowie musieli prowadzić reanimację i ustabilizować ich funkcje życiowe. Następnie ranni byli transportowani do placówki medycznej poziomu 2, czyli takiej, która ze względu na wyposażenie umożliwia prowadzenie bardziej zaawansowanych zabiegów medycznych. Tam, w trauma roomie, pełniącym podobną funkcję jak szpitalny SOR, zespół medyków wykonywał m.in. zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, badania laboratoryjne oraz przygotowywał pacjentów do ewentualnych operacji chirurgicznych.

Placówki medyczne rozwinął personel WCKMed., 1 Szpitala Polowego w Bydgoszczy oraz 2 Szpitala Polowego we Wrocławiu.

– To było dla nas pierwsze tak duże szkolenie – przyznaje sierż. pchor. Igor Struzik, słuchacz UM. – Mogliśmy zobaczyć, jak bardzo powiązane są ze sobą wszystkie etapy udzielania pomocy, zaczynając od pola walki, przez ewakuację rannych, aż po trauma room w bardziej zaawansowanej placówce medycznej – mówi podchorąży. I dodaje, że podczas „Military Doctor” przekonał się, jak wiedza ze studiów sprawdza się w działaniu. – Musimy nauczyć się działać szybko nawet wtedy, kiedy jest wielu rannych, a my mamy ograniczony zespół ludzi i mało czasu – ocenia sierż. pchor. Struzik.

Ale to nie walka z czasem była dla przyszłych medyków wojskowych najtrudniejsza. Zdaniem ppor. Wątrobińskiego największym wyzwaniem było wcielenie się w rolę osoby, która musi dokonać triażu poszkodowanych, czyli ocenić ich stan i zdecydować, kto w pierwszej kolejności otrzyma pomoc. – To wymaga dużej wiedzy i praktyki – zaznacza wykładowca.

Podchorążowie ćwiczyli także tzw. przedłużoną opiekę medyczną nad poszkodowanymi (Prolonged Field Care – PFC). Ma ona ogromne znaczenie w przypadku, gdy szybka ewakuacja rannego nie jest możliwa. Ratownik musi wiedzieć, jak zapewnić poszkodowanemu opiekę w warunkach polowych nawet do 72 godzin.

W tegorocznym szkoleniu organizatorzy nawiązali również do doświadczeń zdobytych podczas epidemii koronawirusa. – 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej rozstawiła zestaw namiotowy „drive & thru”, w którym podchorążowie zapoznali się z procedurami i działaniem zespołu wymazowego – podaje mjr Agnieszka Kazimierska, rzecznik prasowy WCKMed. Oprócz tego przyszli medycy uczyli się jak przeprowadzać wywiad epidemiologiczny oraz wykonywać szczepienia przeciwko COVID-19.

Nowością w programie „Military Doctor” były również ćwiczenia z udzielania pomocy medycznej… psom pracującym na polu walki. Podchorążowie poznawali tym samym procedury nazywane K9 First Responder. Omawiali je instruktorzy z 421 Batalionu Medycznego US Army, którzy po raz drugi uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez łódzkie WCKMed.

Podczas szkolenia duży nacisk położono na realizm i wierne odwzorowanie obrażeń oraz pozoracje ran. Na polu walki w rolę poszkodowanych wcielili się żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, korzystano także z zaawansowanych fantomów, które m.in. symulują fizjologiczne funkcje życiowe, takie jak oddech czy tętno, ale również krwawienie i odmę.

– Oceniając podchorążych, zwracaliśmy uwagę na właściwe rozpoznanie obrażeń, wiedzę i poprawne wykonanie czynności ratowniczych zgodnie z protokołem TCCC oraz z procedurami ALS i ACLS – mówi por. Aleksandra Majchrzak, lekarz, wykładowca WCKMed. Dodaje, że w ratownictwie pola walki najważniejsza jest umiejętność planowania, podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu, dobra komunikacja, praca w grupie i opanowanie.