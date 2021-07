Żeglarki na kursie po medal

W pierwszym rozegranym dzisiaj wyścigu, a trzecim z kolei, reprezentantki Wojska Polskiego finiszowały na drugiej pozycji. Triumfowały Brazylijki Fernanda Oliveira i Ana Barbachan. Polki przegrały z nimi zaledwie o 12 s. Trzecie miejsce, ze stratą 24 s do zwyciężczyń, zajęły Hiszpanki Silvia Mas Depares i Patricia Cantero Reina. W czwartym wyścigu Polki zajęły piąte miejsce – przypłynęły na metę ze stratą 1 min 8 s do najlepszych Brytyjek. Drugie miejsce zajęły Szwajcarki, trzecie reprezentantki Izraela, a czwarte Niemki. Warto przypomnieć, że w dwóch wczorajszych wyścigach Polki, złote medalistki wojskowych igrzysk z Wuhan w 2019 roku, finiszowały na pierwszej pozycji. Dwa kolejne wyścigi w klasie 470 odbędą się jutro.

W klasie 470 organizatorzy igrzysk w Tokio zaplanowali dziesięć wyścigów plus medalowy, który będzie podwójnie punktowany. Po czterech startach mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar prowadzą w klasyfikacji generalnej z dorobkiem czterech punktów. Drugie miejsce z ośmioma oczkami (w żeglarstwie im mniejsza jest liczba punktów przyznawana za zajęte lokaty, tym wyższa pozycja w „generalce”) zajmują Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre. Na trzeciej pozycji z dziewięcioma punktami sklasyfikowano Francuzki Camille Lecointre i Aloïse Retornaz. Czwarte zajęły Szwajcarki Linda Fahrini i Maja Siegenthaler, które zdobyły 14 pkt.

Na wodach zatoki Enoshima, gdzie o medale Igrzysk XXXII Olimpiady walczą żeglarze, bardzo dobrze spisują się mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar. Reprezentantki Wojska Polskiego wygrały dwa z czterech wyścigów w klasie 470 i zajmują pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Do zakończenia rywalizacji zostało jeszcze siedem startów.

Dziewiąte miejsce Polki w trapie

Na dziewiątej pozycji zakończyła rywalizację w Tokio strzelczyni szer. Sandra Bernal. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego po pierwszym dniu eliminacji w trapie zajmowała 19. miejsce. Polka w trzech rundach zdobyła 69 pkt. Dzisiaj odbyły się dwie kolejne rundy. Zakończyły one kwalifikacje i wyłoniły sześć najlepszych zawodniczek, które pomiędzy sobą rozstrzygnęły rywalizację o medale w finale. Polka w czwartej rundzie uzyskała 24 pkt, a w piątej była bezbłędna i zdobyła 25 oczek. W sumie ze 118 pkt sklasyfikowano ją na dziewiątym miejscu. Polka o dwa oczka poprawiła swój rekord życiowy.

Ostatnia zawodniczka kwalifikująca się do sześcioosobowego finału – Amerykanka Kayle Browning – zdobyła 120 pkt. Kwalifikacje wygrała Słowaczka Zuzana Rehak-Stefecekova, srebrna medalistka igrzysk w Pekinie (2008) i Londynie (2012), która jako jedyna była bezbłędna w każdej rundzie. Triumfowała ze 125 oczkami – takiego wyniku w kwalifikacjach nie udało się uzyskać żadnej zawodniczce na igrzyskach olimpijskich. Drugie miejsce, ze stratą trzech punktów do liderki, zajęła Alessandra Perilli z San Marino, a trzecie Włoszka Silvana Stanco. W finale złoto zdobyła Słowaczka (uzyskała 43 punkty na 50 możliwych i ustanowiła nowy rekord olimpijski), a srebro – Amerykanka Kayle Browning. Natomiast brąz wywalczyła Perilli, zostając zresztą pierwszym w historii San Marino sportowcem, który stanął na olimpijskim podium.

Dzisiaj na strzelnicy Asaka Shooting Range rozpoczęły się kwalifikacje w strzelaniu kobiet z pistoletu sportowego. Do rywalizacji przystąpiła jedna reprezentantka Polski st. szer. Klaudia Breś. Zawodniczka z CWZS i Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz po pierwszej części kwalifikacji zajmuje 35. pozycję. W trzech seriach strzelań precyzyjnych zdobyła 285 oczek na 300 możliwych. W pierwszej serii uzyskała 95 pkt, w drugiej – 96, a w trzeciej – 94. Najlepszy wynik – 296 oczek (100, 97, 99) – zanotowała Zorana Arunovic z Serbii. Jutro druga część kwalifikacji – strzelanie na szybkość oraz finał, do którego zakwalifikuje się osiem najlepszych zawodniczek.

Bardzo dobrze spisał się dzisiaj w pierwszym półfinałowym wyścigu pływaków na dystansie 200 m stylem grzbietowym szer. Radosław Kawęcki. Reprezentant CWZS z czasem 1 min 56,68 s zajął trzecie miejsce. Triumfował Jewgienij Ryłow z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (z czasem 1.54,45), a drugi był Węgier Adam Telegdy (1.56,19). W drugim półfinale najlepszy był Brytyjczyk Luke Greenbank (1.54,98). Polak awansował z siódmym wynikiem do finału i po dziewięcioletniej przerwie znów stanie do walki o olimpijski medal – w Londynie zajął czwarte miejsce.

Niestety, na dalszych pozycjach zakończyły dzisiaj rywalizację na arenach olimpijskich judoczka szer. Beata Pacut i łuczniczka szer. Sylwia Zyzańska. Judoczka w kategorii do 78 kg po wygranej w pierwszej walce z Gabonką Sarah-Myriam Mazouz, w drugiej przegrała przez ippon z Japonką Shori Hamadą. Reprezentantka gospodarzy to mistrzyni świata z 2018 roku i wicemistrzyni z 2019. Po zwycięstwie z Polką Hamada wygrała swoje wszystkie walki i sięgnęła po olimpijskie złoto. Natomiast szer. Beatę Pacut sklasyfikowano na pozycjach 9-16. Z kolei łuczniczka szer. Sylwia Zyzańska przegrała 0:6 pojedynek o awans do 1/16 finału z Włoszką Lucillą Boari. Polka musiała uznać wyższość rywalki w każdym z trzech setów.

Walka o 20 kompletów medali

Jutro na olimpijskich arenach odbędzie się 20 finałów. Na pewno w jednym z nich wystąpi szer. Radosław Kawęcki. Pływak z reprezentacji Wojska Polskiego walkę o medal na dystansie 200 m stylem grzbietowym rozpocznie o godzinie 3.50 czasu polskiego. Szansę na start w finale ma również st. szer. Klaudia Breś, która specjalizuje się w strzelaniu z pistoletu sportowego. Jeśli w kwalifikacjach (początek o 2.00) awansuje do czołowej ósemki, to zobaczymy ją w finale, który rozpocznie się o 7.50.

Siódmego dnia zmagań o medale trzymajmy kciuki za żeglarki mar. Agnieszkę Skrzypulec i mar. Jolantę Ogar. Polki o godzinie 5.15 rozpoczną piąty wyścig w klasie 470, a po jego zakończeniu wystartują w szóstym. Jutro przystąpią też do walki lekkoatleci: o 2.45 będzie walczyć o awans do olimpijskiego finału dyskobol sierż. Piotr Małachowski, o 12.25 rozpoczną się kwalifikacje w pchnięciu kulą z udziałem mar. Pauliny Guby i szer. Klaudii Kardasz. Z kolei o 12.02 pływak szer. Konrad Czerniak będzie walczyć w kwalifikacjach na dystansie 50 m stylem dowolnym.