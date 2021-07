Śladami polskości na terenach byłego Imperium Osmańskiego

Podróż historyczna z Bazy Incirlik, poprzez Ankarę, zawiodła żołnierzy do Stambułu, a w kulminacyjnym momencie do polskiej wsi Adampola, czyli Polonezköy.

REKLAMA

Podczas opracowywania punktów trasy podróży zaplanowano referaty tematyczne, ale przede wszystkim obiekty i miejsca, które należy odwiedzić, a które są powiązane historycznie bądź militarnie z Polską lub mają ogromne znaczenie historyczne.

W pierwszym dniu wyjazdu żołnierze odwiedzili między innymi Mauzoleum prezydenta Republiki Turcji Mustafy Kemala Atatürka, który 3 maja 1927 r. położył kamień węgielny pod budowę budynku Ambasady Polskiej w Ankarze. Prezydent Republiki Tureckiej wspierał również obywateli polskich w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Uczestnicy wyjazdu mogli przekonać się, jakim szacunkiem otaczany jest pierwszy prezydent Republiki Turcji.

Kolejny dzień podróży, to droga do Istambułu. Po dotarciu do celu jednym z głównych punktów było zwiedzanie symbolu miasta, czyli jednego z najznakomitszych zabytków architektury, jakim jest kościół Hagia Sophia, funkcjonujący obecnie jako meczet i muzeum. Jeden z wysłanników kijowskiego księcia Włodzimierza I Wielkiego po wizycie w kościele Mądrości Bożej, czyli właśnie Hagii Sophii miał powiedzieć: „I nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy na ziemi, czy w niebie…”. Świątynia zachwycała i do dziś zdumiewa swoją architekturą. Znalazła się ona w kręgu zainteresowania z racji na kontekst kulturowy przybywających do Turcji Polaków.

Wizyta w świątyni wprowadziła żołnierzy w kulminacyjny etap podróży polskimi śladami, mianowicie wizytę w polskiej wsi na ziemi tureckiej, w dystrykcie Beykoz. Mowa tutaj o Adampolu zwanym Polonezköy. Jedna nazwa jest nazwą pierwotną, druga nazwą nadaną przez miejscową administrację. Na terenie dystryktu znajduje się również cmentarz, gdzie spoczywają polscy żołnierze Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Powstania Galicyjskiego, Dywizji Polskiej Kozaków Sułtańskich. Spoczywają tutaj także Zesłańcy na Sybir, pracownik Ambasady RP w Ankarze, pracownik Konsulatu Generalnego RP w Stambule, spiker sekcji polskiej ankarskiego radia.

Od wizyty na cmentarzu w Polonezköy, rozpoczął się trzeci dzień wojskowej podróży historycznej, gdzie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w uroczystym złożeniu wieńca na polskich mogiłach. Żołnierze mieli możliwość wysłuchania historii nekropolii opowiadanej przez Pana Antoniego Wilkoszewskiego, obecnego Wójta Adampola. Wójt przytoczył żołnierzom przejmującą historię Pana Ignacego Kępki, wielkiego patrioty, którego życie, jak i życie innych mieszkańców Adampola zamykało się w myśli: "O Tobie Polsko, jest nasz sen ostatni".

Następnie żołnierze przemieścili się do miejscowego Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie również dzięki Wójtowi Adampola zostali zapoznani z historią budynku oraz wartościami, jakimi na co dzień żyli mieszkańcy. W Kościele żołnierze uczestniczyli we mszy świętej odprawionej przez kapelana kontyngentu.

Po mszy świętej wszyscy udali się do Domu Pamięci "Cioci" Zofii Ryży, gdzie Pan Antoni Dochoda opowiedział zgromadzonym historię krzewicielki patriotyzmu nad Bosforem, która zawsze przypominała: "Ojczyzną naszą jest Polska, a Adampol to Polska z jej tradycjami na ziemi tureckiej".



Tekst: PKW Turcja