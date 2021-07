NATO ćwiczy w Gruzji

Ponad 2,5 tys. żołnierzy z 15 państw bierze udział w amerykańsko-gruzińskich manewrach „Agile Spirit ’21”, które zostały zainaugurowane w poniedziałek w bazie Senaki. Wśród ćwiczących są także wojskowi z Polski. W planach szkolenia ujęto między innymi operację powietrznodesantową oraz połączoną operację wojsk specjalnych.

– Celem ćwiczeń jest zwiększenie interoperacyjności oddziałów NATO i partnerów spoza Sojuszu, zgranie procedur związanych z planowaniem operacji, a także rozwijanie współpracy, która ma wzmocnić regionalne bezpieczeństwo – mówi Juansher Burchuladze, gruziński minister obrony. W rozpoczętych wczoraj ćwiczeniach bierze udział ponad 2,5 tysiąca żołnierzy z 15 państw. Choć to już dziesiąta edycja „Agile Spirit”, tegoroczne manewry pod wieloma względami będą wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii ich uczestnicy przeprowadzą wspólną operację powietrznodesantową. W scenariusz zostały też wpisane połączona operacja wojsk specjalnych oraz strzelania artyleryjskie i rakietowe. Poszczególne epizody rozegrają się na pięciu gruzińskich poligonach, a także na Morzu Czarnym.

Podczas „Agile Spirit ’21” najliczniej będzie reprezentowana armia Gruzji. Pokaźne siły zgłosili też Amerykanie. U stóp Kaukazu będzie ćwiczyć łącznie ponad 700 żołnierzy z Gwardii Narodowej stanu Georgia, 173 Brygady Powietrznodesantowej oraz 1 Brygady Lotnictwa Bojowego, która wchodzi w skład 1 Dywizji Piechoty z Fort Riley. Do Gruzji Amerykanie przerzucili także sporo sprzętu. Poleciały tam, na przykład, śmigłowce Black Hawk. – Dla nas ważne jest to, że mamy okazję ćwiczyć w warunkach zupełnie innych niż te, z którymi mierzymy się na co dzień – podkreśla st. sierż. Jeron Walker z Gwardii Narodowej USA, cytowany przez stronę internetową US Army.