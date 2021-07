Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Szer. Jahnke dopiero co zdał maturę. Jak wielu młodych ludzi ma głowę pełną marzeń, których w tym roku udało się spełnić już kilka. Cztery lata temu został absolwentem gimnazjum i zastanawiał się, czy wojsko jest dla niego. Najlepszym sposobem na przekonanie się o tym była nauka w klasie mundurowej. Czas w szkole średniej płynął szybko, a młody Szubinianin uczył się nie tylko j. polskiego czy matematyki, ale uczęszczał też na zajęcia z edukacji wojskowej. Jak sam mówi, utwierdzał się w przekonaniu, że armia to miejsce dla niego.

Tomasz jest już ósmym absolwentem szkoły w Szubinie, który został żołnierzem 8 K-PBOT. Ta współpraca jest możliwa dzięki kadrze brygady i szkoły, które obecnie prowadzą edukację młodzieży w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Hasła Terytorialsów tradycja, braterstwo odwaga, odpowiedzialność są ich dobrem wspólnym i zobowiązaniem, zgodnie z którymi wychowują kolejne pokolenie. Daje to wymierne efekty w postaci ambitnych młodych osób, które chcą służyć Ojczyźnie.

- „Pod koniec gimnazjum, kiedy był czas szukania swojej dalszej drogi w nauce, wybrałem szkołę z edukacją wojskową w Szubinie. Od kiedy pamiętam, zawsze podobało mi się wojsko i chciałem zobaczyć na własnej skórze, jak to jest. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że w przyszłości stanę na baczność w mundurze i będę wypowiadał słowa roty przysięgi. Od samego początku spodobała mi się edukacja wojskowa z mjr Jarosławem Odrobińskim. Zawdzięczam mu moje wyróżnienie, które dostałem od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. To właśnie dzięki jego przygotowaniu oraz dzięki moim rodzicom i braciom, którzy zawsze nie wspierali, mogłem to osiągnąć”. – szer. Jahnke.

Dwa lata temu skończył 18 lat, co pozwoliło mu teraz zostać żołnierzem. Zdecydował, że po maturze wstąpi do Wojsk Obrony Terytorialnej. I to marzenie udało mu się spełnić z sukcesem. Lata nauki w klasie mundurowej przyniosły efekt w postaci wyróżnienia za wzorową, żołnierską postawę i uzyskiwane podczas szkolenia podstawowego wyniki. Przez cały okres służby wojskowej o tym dniu będzie przypominał mu pamiątkowy ryngraf, odebrany z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Doświadczeni instruktorzy kujawsko-pomorskich Terytorialsów oraz grono pedagogiczne szkoły w osobach: dyrektor szkoły – p. Alicji Jaśkowiak, nauczyciela edukacji wojskowej mjr rez. Jarosława Odrobińskiego oraz wychowawcy klasy p. Agnieszki Bubczyk, są inspiracja tych młodych ludzi. Są obecni na każdej przysiędze kolejnych uczniów wraz z delegacją kolegów ze szkoły, którzy coraz częściej wzmacniają szeregi WOT. Uczestnictwo w dniu, w którym ich koledzy wypowiadają słowa roty przysięgi wojskowej, za każdym razem jest ich świętem. Przyjaźń, która dzięki temu się tworzy to siła i motywacja do codziennej, często niełatwej służby wojskowej. Zawsze gotowi, zawsze razem, zawsze blisko!

Jeżeli Ty chcesz zostać żołnierzem 8 K-PBOT, wejdź na stronę https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ i wpisz nazwę swojego powiatu. Otrzymasz nr telefonu i adres mailowy do rekrutera z Twojej najbliższej okolicy, z którym możesz porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na temat służby. Jeszcze nigdy nie było to tak proste! Kolejne wcielenie już 13 sierpnia w ramach akcji Wakacje z WOT.

Tekst: por. Paweł Banasiak