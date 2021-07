Lot ratujący życie

We wtorek (20.07) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego przeprowadziła kolejny w tym roku lot ratujący życie. Akcję transportu organów przeznaczonych do przeszczepu zrealizowano po trasie Gdynia – Warszawa – Gdynia.

W poniedziałek wieczorem Dyżurna Służba Operacyjna Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymała zadanie przygotowania transportu medycznego, w ramach "Akcji Serce". Zgodnie z przyjętymi procedurami, wytypowano załogę i samolot transportowo-desantowy M28B Bryza z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. We wtorek o godzinie 07.42 samolot M28B, z załogą dowodzoną przez kpt. Tomasza Kawulę, wystartował z lotniska macierzystego Oksywie po godzinie i dziesięciu minutach lotu wylądował na lotnisku Okęcie. Na pokładzie samolotu znajdował się personel medyczny wraz z przeznaczonym do przeszczepu organem. Po lądowaniu lekarze udali się natychmiast do Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w Aninie, gdzie na nowy organ oczekiwał już pacjent. O godzinie 09.56 Bryza wystartowała z warszawskiego lotniska w drogę powrotną. O godzinie 11.07 samolot wylądował w Gdyni-Babich Dołach, kończąc tym samym akcję.

***