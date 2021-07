Elewi z CPdMZ wsparli Centrum Krwiodawstwa

Prawie 18 litrów krwi oddali elewi służby przygotowawczej podczas akcji HDK, która odbyła się 16 lipca w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. To już druga w tym miesiącu akcja HDK, zorganizowana przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

„Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych cyklicznie organizują akcje honorowego oddawania krwi, aktywizując również elewów służby przygotowawczej do ich wspierania. Wielu z nich, właśnie w Kielcach rozpoczyna inicjatywę honorowego oddawania krwi i jak sami przyznają zamierzają ją kontynuować po zakończeniu szkolenia”. – zaznaczył dowódca kompani szkolenia służby przygotowawczej, por. Przemysław Pietrzykowski.

Tym razem krew oddało 39 elewów, którzy 31 lipca zakończą szkolenie służby przygotowawczej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.