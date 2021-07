Polski generał w amerykańskim dowództwie

Gen. dyw. Adam Joks rozpoczyna służbę w Stanach Zjednoczonych. Będzie zastępcą dowódcy V Korpusu US Army, który stacjonuje w Fort Knox. Objęcia tak ważnego stanowiska gratulował oficerowi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – To wydarzenie historyczne. Kolejny ważny krok do zacieśnienia sojuszu między Polską a USA – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak.

Szef MON-u spotkał się z gen. dyw. Adamem Joksem w Poznaniu, gdzie stacjonuje Wysunięte Dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA. Polski oficer wkrótce obejmie stanowisko zastępcy dowódcy jednostki i będzie służył w Stanach Zjednoczonych. – To kolejny krok do budowania współpracy między Wojskiem Polskim a wojskiem Stanów Zjednoczonym – powiedział podczas uroczystości Mariusz Błaszczak.

Przypomniał, że fakt, iż Polak obejmie tak wysokie stanowisko w sojuszniczej armii, to m.in. konsekwencja umowy zacieśniającej współpracę, którą Polska i Stany Zjednoczone zawarły 15 sierpnia ubiegłego roku. Jednym z jej postanowień było bowiem utworzenie w Poznaniu siedziby Wysuniętego Dowództwa V Korpusu. – To bardzo ważne miejsce, to najważniejsze dowództwo w środkowo-wschodniej Europie, które dowodzi działaniami żołnierzy Stanów Zjednoczonych przebywających w Polsce i w środkowo-wschodniej Europie – powiedział minister.