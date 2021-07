Happy End!

Na samym początku ćwiczenia pk. DRAGON-21 żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej uratowali życie ciężko rannemu mężczyźnie, a dzisiaj mogli wreszcie spotkać się.

W tegorocznej edycji ćwiczenia pk. DRAGON-21 żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej otrzymali zadanie przemieszczenia się ze Szczecina przez Grupę do Morąga. W ostatniej chwili trasa przemarszu z Grupy została zmieniona i kolumny kołowych transporterów opancerzonych Rosomak jechały m. in. przez Brodnicę oraz Nowe Miasto Lubawskie.

Na wysokości Łąk Bratiańskich dowódca kolumny zauważył wypadek drogowy, więc natychmiast zdecydował o zatrzymaniu pojazdów wojskowych. Do akcji wkroczyli ratownicy medyczni, którzy udzielili pierwszej pomocy ciężko rannemu 47-letniemu mężczyźnie. Dodatkowo wezwano pogotowie ratunkowe, a następnie śmigłowiec, który przetransportował go do szpitala w Olsztynie.