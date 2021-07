29. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych

Stawianie zagród minowych, transport drogą morską żołnierzy i techniki wojskowej, a także pełnienie roli okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w narodowych oraz sojuszniczych zespołach okrętów to główne zadania realizowane przez okręty 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych. W środę, 14 lipca obchodzona jest 29. rocznica utworzenia jednostki.

"Rocznica utworzenia jednostki jest to szczególna okazja do uczczenia jej historii i tradycji oraz pamięci ludzi, którzy w niej służyli, a także uhonorowania tych, którzy współcześnie poświęcają znaczną część swojego życia trudnej i odpowiedzialnej służbie. [...] Dziękując Wam za dotychczasowy trud i zaangażowanie, jestem jednocześnie przekonany, że tak jak do tej pory będziemy wspólną pracą utrwalać wysoką pozycję dywizjonu wśród jednostek Wojska Polskiego, a szczególnie wśród jednostek Marynarki Wojennej i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Z okazji Święta Jednostki, całemu jej stanowi osobowemu, rodzinom oraz wszystkim związanym z jej historią na przestrzeni lat składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w służbie i życiu prywatnym." – dowódca dywizjonu komandor porucznik Marek Obrębski

2. Dywizjon Okrętów Transportowo - Minowych jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeznaczonym do stawiania zagród minowych oraz transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Okręty dywizjonu posiadają możliwości załadunku oraz wyładunku techniki wojskowej zarówno w porcie, jak i na nieuzbrojonym brzegu.