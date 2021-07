Żołnierze 8 K-PBOT ćwiczą działanie w Naziemnych Zespołach Poszukiwawczo Ratowniczych

Głównym zagadnieniem, które w dniach 10-11 lipca realizowali Terytorialsi z 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu były działania w ramach Naziemnego Zespołu Poszukiwawczo Ratowniczego (NZPR).

Do zadań żołnierzy, którzy pełnią dyżury w ramach tego zespołu, należy m.in. poszukiwanie osób zaginionych na lądzie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz statków powietrznych, które uległy awarii lub katastrofie, udzielenie pomocy ich załogom i pasażerom. NZPR są elementem zarządzania kryzysowego, włączonym w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search And Rescue – poszukiwanie i ratownictwo lotnicze). Ze względu na terytorialność, równomierne rozmieszczenie brygad i batalionów obrony terytorialnej na terenie RP, zadania tego rodzaju, które wcześniej były wykonywane przez grupy wydzielane z wojsk operacyjnych, w chwili obecnej przejęły Wojska Obrony Terytorialnej. Zespoły te pozostają w dwugodzinnym systemie gotowości, dlatego tak ważne jest ćwiczenie żołnierzy w swoich Stałych Rejonach Odpowiedzialności. Treningu wymaga nie tylko sam proces poszukiwań, ale również sprawny i bezpieczny transport żołnierzy z wyposażeniem niezbędnym do pomocy na miejscu zdarzenia. Tego zadania podjęli się żołnierze 81 blp w miniony weekend.

-„Moja kompania często pełni dyżury w ramach NZPR wydzielanego przez 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. To bardzo ważne, aby moi żołnierze byli przygotowani do tego typu zadań. Motto zawsze gotowi, zawsze blisko idealnie odzwierciedla charakter pełnionych przez nas dyżurów. Ze względu na terytorialność naszej służby, kiedy zajdzie taka potrzeba jesteśmy zawsze blisko, aby nieść pomoc. Szkolenia jak to, które przygotowaliśmy z instruktorami w ubiegły weekend, odbywamy po to, aby być zawsze gotowi i kompetentni do działania”. – por. Michał Osiński, dowódca 813 kompanii lekkiej piechoty, która ćwiczyła w Puszczy Bydgoskiej w dniach 10-11 lipca.