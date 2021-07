Ułatwienie dla wojska i mieszkańców

Dotrzymujemy obietnic! Przebudowana droga krajowa nr 61 w Legionowie już otwarta. To duże ułatwienie zarówno dla mieszkańców, jak i dla Wojska Polskiego – mówił dziś minister obrony Mariusz Błaszczak podczas oddania do użytku inwestycji. Dodał, że nowa droga ułatwi dojazd m.in. do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu oraz do tworzonego w Legionowie szpitala.







Przebudowa 1,8-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 61 na odcinku Legionowo–Zegrze Południowe rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. Legionowska nitka popularnej „krajówki” została poszerzona do czerech pasów ruchu. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej drogi. W zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej wziął udział m.in. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, oraz Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury.

– Dotrzymujemy obietnic. Przebudowana droga to duże ułatwienie zarówno dla mieszkańców, jak i dla Wojska Polskiego. Nowa droga ułatwi dojazd m.in. do mieszczącego się w Zegrzu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz do nowego szpitala w Legionowie – podkreślał szef MON. Dodał, że to droga bardzo często używana przez mieszkańców województwa, którzy podróżują na trasie Warszawa–Zegrze, a także w kierunku Mazur. – Została także podpisana umowa dotycząca przebudowy kolejnego, ponad 4-kilometrowego odcinka aż do Zegrza. To zapewni duże bezpieczeństwo komunikacyjne – mówił minister obrony, który jest posłem z Mazowsza. Oznacza to, że kierowcy od obwodnicy Jabłonny do obwodnicy Serocka (około 26 km) będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Prace mają zakończyć się w II kwartale 2024 roku.