Wspólna przysięga uczniów klas mundurowych i terytorialsów

76 elewów oraz 58 terytorialsów zakończyło szkolenie wojskowe, które rozpoczęli wraz z początkiem wakacji w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT. W piątek złożyli przysięgę wojskową.

9 lipca przysięgi wojskowe żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową odbyły się również w 1 Podlaskiej, 2 Lubelskiej oraz 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a w ciągu całego weekendu szeregi WOT wzmocniły się o 700 nowych terytorialsów.

Tym razem szkolenie nowych żołnierzy było wyjątkowe, ponieważ podwójne. Ochotnicy do terytorialnej służby wojskowej w ramach projektu Wakacje w WOT odbywali szkolenie podstawowe w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a po kilku dniach dołączyli do nich absolwenci klas mundurowych, którzy zdecydowali się wziąć udział w szkoleniu skróconej służby przygotowawczej. Byli to uczniowie 13 szkół z województwa mazowieckiego, którzy uczestniczyli w III edycji programu Certyfikowane Klasy Wojskowe.