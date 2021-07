Polskie F-16 gotowe na Islandię

Islandia nie ma wojskowych statków powietrznych, dlatego od 2008 roku bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej tego państwa strzegą samoloty należące do państw członkowskich NATO. Misje Air Policing wykonywali tam m.in. Czesi, Duńczycy i Amerykanie. Nie jest to jednak obecność stała, ostatni raz kontyngent utworzyli Włosi w 2017 roku. Teraz misja została wznowiona i od września niebo nad Islandią mają patrolować polskie F-16 . Polacy spędzą na wyspie kilka tygodni.

REKLAMA

Dowódca PKW Islandia, ppłk Michał Kras przyznaje, że certyfikacja to ważny etap przygotowań do misji, choćby dlatego, że jest ostatnim momentem, by wyłapać niedociągnięcia i błędy. – Jest jeszcze chwila, by je naprawić – mówi ppłk Michał Kras.

Certyfikacja PKW Islandia zakończyła się pozytywnie.