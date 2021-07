Promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów AWL

- Gratuluje zdobycia upragnionych gwiazdek. Już dzisiaj życzę kolejnych, a w przyszłości także lampasów. Marzenia się spełniają. Trzeba je mieć. Ale za nim to nastąpi, życzę odnalezienia własnej drogi w służbie Najjaśniejszej. Tak, żeby łączyć realizację własnych ambicji z budową systemu bezpieczeństwa Państwa, a także połączyć sprawy zawodowe z życiem osobistym - tymi słowami zwrócił się do nowo promowanych Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. Tomasz Piotrowski, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski. Absolwenci, podchodząc do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Z okazji promocji absolwentów Uczelni na stopień podporucznika, na ręce Rektora-Komendanta wpłynęło szereg adresów z życzeniami i gratulacjami.

- Od dziś będą Państwo uczestniczyli w kształtowaniu oblicza polskiej armii, współtworząc jej kadrę dowódczą. Jestem głęboko przekonany, że są Państwo do tej roli dobrze przygotowani, a zarazem zmotywowani do dalszego osobistego rozwoju – zwrócił się do nowo promowanych oficerów gen. dyw. Andrzej Reudowicz odczytując list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy.

List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odczytał Poseł na Sejm RP Pan Paweł Hreniak. List Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego odczytał Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Andrzej Jaroch. List Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka odczytał Minister Wojciech Skurkiewicz.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwracając się do bohaterów uroczystości podkreślił, że dzisiejszy dzień jest dniem niezwykłym: - Dzień pełen satysfakcji i swoista nagroda. Za długie tygodnie, miesiące, lata poświeceń na studiowanie, ćwiczenia i poligony.. Myślę, że ta nagroda Wam się należy. To niezwykła sprawa. Gratuluje i winszuje! Cieszę się również z wami!

Prymus Akademii Wojsk Lądowych słowa podziękowania skierował do kadry dowódczej i dydaktycznej Uczelni. – Dziękujemy za przekazanie odpowiedniego spojrzenia na to, co słuszne. Pokazaliście nam, jakie drogi należy wybierać, aby zmierzać do upragnionych celów, a przez to stawać się ludźmi świadomymi obranej ścieżki życiowej – powiedział ppor. Bartłomiej Chmura.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. mjr. Maksymilian Jezierski, Ewangelicki Dziekan Wojsk Lądowych ks. ppłk. Sławomir Fonfara, Przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego ks. Igor Habura.

Zgodnie z tradycją, prymus AWL (absolwent studiów 5-letnich) – ppor. Bartłomiej Chmura, otrzymał nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Minister Obrony Narodowej wyróżnił kordzikiem honorowym Sił Zbrojnych RP ppor. Michała Jakimiuka. Ppor. Bartosz Witucki, który ukończył studium oficerskie z pierwszą lokatą, otrzymał nagrodą rzeczową od Rektora-Komendanta.

Sześciu najlepszych podporuczników, za uzyskanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant AWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Bartłomiej Chmura, ppor. Michał Jakimiuk i ppor. Kamil Kulikowski (absolwenci studiów 5-letnich) oraz ppor. Bartosz Witucki, ppor. Adam Kaczmarek, ppor. Michał Doroszkiewicz (absolwenci 6-miesięcznego studium oficerskiego).

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi dla obronności kraju oraz za wkład w rozwój szkolnictwa wojskowego, odznaczył Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów absolwentów, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa AWL.

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

Tekst: AWL