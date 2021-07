Garnizon Biała Podlaska już funkcjonuje

Stało się! Wojsko Polskie wróciło do Białej Podlaskiej! – mówił w piątek Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas uroczystej inauguracji działalności nowego garnizonu. Na razie będą w nim stacjonowali żołnierze z batalionu zmechanizowanego, ale wkrótce zasilą go wojskowi z innych jednostek podległych 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Wojsko znów stacjonuje w Białej Podlaskiej. Pierwszych żołnierzy w nowym garnizonie powitał w piątek Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Stało się! Wojsko Polskie wróciło do Białej Podlaskiej! – mówił szef MON podczas wizyty na Lubelszczyźnie. To właśnie tu będzie stacjonował 1 Batalion Zmechanizowany 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. – To nie przypadek, że na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, we wschodniej Polsce, powstają garnizony wojskowe. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem – zaznaczył.

Minister obrony poinformował także, że na terenie garnizonu Biała Podlaska na razie powstała infrastruktura tymczasowa, czyli tzw. miasteczko kontenerowe, ale wkrótce się to zmieni. Budowa koszar ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Docelowo będzie w nich służyć dwa i pół tysiąca wojskowych z 18 Dywizji Zmechanizowanej, a także tysiąc żołnierzy z wojsk obrony terytorialnej. – To będzie duży garnizon, ale taka jest potrzeba – wyjaśniał Mariusz Błaszczak i zapewnił, że powstanie garnizonu przyczyni się do rozwoju całego regionu. Zachęcał także mieszkańców okolicznych terenów, aby zasilali szeregi armii. – To wielkie wyróżnienie i zaszczyt móc służyć Polsce – ocenił. Szef resortu obrony przypomniał, że wojsko oferuje „stabilne zatrudnienie, a uposażenie żołnierzy jest godne”. – Zachęcam, abyśmy wspólnie tworzyli system bezpieczeństwa naszej ojczyzny – podkreślił.