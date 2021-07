Zmiana na stanowisku dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego

„Zmiana na stanowisku dowódcy to bardzo ważny dzień w życiu jednostki wojskowej. Ta zmiana jest tym ważniejsza, że 32 Baza Lotnictwa Taktycznego jest jedną z kluczowych jednostek nie tylko jeżeli chodzi o siły powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej, ale całe Wojsko Polskie, całą obronność Rzeczypospolitej” – podkreślał w swoim przemówieniu dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak.

„(…) To jest szczególny dla mnie moment. Po trzech latach przekazuję dowodzenie mojemu następcy. To był okres bardzo intensywny, wielu wyzwań, ale też wielkiej satysfakcji. Satysfakcji, ponieważ miałem zaszczyt pracować z profesjonalistami, z żołnierzami, pracownikami resortu obrony narodowej, którzy są mistrzami w swoim fachu. To był dla mnie zaszczyt”– powiedział płk. Jatczak.

Przekazanie sztandaru wojskowego 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Piotrowi Ostrouchowi, symbolizowało objęcie zwierzchnictwa nad jednostką wojskową.

„To wielki zaszczyt stać tutaj przed wami, zdając sobie sprawę, jak duże wyzwanie zostało dzisiaj przede mną postawione, jak olbrzymia odpowiedzialność została mi powierzona. Mam świadomość, że przejmuję jednostkę nowoczesną, doskonale wyposażoną i dowodzoną. Wszystkie zadania, które będziemy realizować, będą najlepszym sprawdzianem naszych umiejętności, wiedzy i doświadczenia (…)” – mówi płk. Ostrouch.

W uroczystości uczestniczyli: I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. broni pil. Jan Śliwka, Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła, Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów gen. bryg. dypl. pil. Robert Cierniak, Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Dyrektor Biura - Przewodniczący Konwentu Dziekanów płk Krzysztof Jewgiejuk oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Zbiórka zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.

Tekst: kpt. Michał Kolad