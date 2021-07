Szkoleniowy weekend warmińsko-mazurskich terytorialsów

Na terenie olsztyńskiej jednostki spotkali się terytorialsi z 45 batalionu lekkiej piechoty, by udać się na kierunki Stałego Rejonu Odpowiedzialności tj. m.in. Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Nowa Kaletka i uczestniczyć w kolejnym szkoleniu rotacyjnym. W ramach zajęć żołnierze doskonalili umiejętności strzeleckie i taktyczne, ewakuacji rannego z pola walki jak również poszukiwanie osoby zaginionej.

Intensywnie szkolili się również ochotnicy szkolenia wyrównawczego, którzy tydzień temu wstąpili w szeregi Brygady. Żołnierze pokonywali teren różnymi sposobami, ćwiczyli postawy strzeleckie czy też reakcje na kontakt z przeciwnikiem. Szkolenie wyrównawcze skierowane do osób, które miały już styczność z wojskiem zakończy się we wrześniu pętlą taktyczną.

Równocześnie żołnierze odbywający szkolenie podstawowe w Braniewie wzięli udział w polowej Mszy Świętej, którą na terenie braniewskich koszar odprawił ks. kapelan ppor. Artur MIZIEJ. Podczas mszy, kapelan 43 batalionu lekkiej piechoty zwrócił się do żołnierzy, którzy będą pełnić terytorialną służbę wojskową w swoich małych ojczyznach, by zawsze byli dla nich solą, która nadaje dobrego smaku natomiast wśród swoich bliskich oraz w środowiskach, w których na co dzień funkcjonują, kierowali się zasadą pomocniczości i gotowości do działania. W swoich słowach apelował, by terytorialna służba wojskowa, która tuż po złożonej przysiędze- dnia 10 lipca stanie się faktem, była dla nich zaszczytem i źródłem satysfakcji, a nie tylko suchym obowiązkiem.

Żołnierze 41 batalionu lekkiej piechoty z Giżycka po zapoznaniu z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa wykonali rzut granatem ręcznym RG-42 ćwiczebnym, mający na celu przygotowanie żołnierzy do rzutu granatem bojowym. Po realizacji zadania przeszli do kolejnego zagadnienia, jakim był rzut granatem bojowym RG-42. Doskonalili również znajomość budowy i zasad działania ręcznego granatu obronnego F-1 i granatu ręcznego odłamkowego (zaczepnego) RG-42. Realizowane przedsięwzięcia odbywały się w ramach szkolenia zintegrowanego na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Tekst: Paulina Kucińska/4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT