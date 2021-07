Żołnierze z CPdMZ zachęcają do oddawania krwi

Dzisiejsza akcja, to natychmiastowy odzew na topniejące zapasy krwi. Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych cyklicznie organizują akcje oddawania krwi w ramach prężnie działającego przy kieleckiej jednostce, Klubu 500 HDK.

„Wakacje, które właśnie się rozpoczęły, to nie tylko czas wypoczynku, ale również zwiększony ruch na drogach, a co za tym idzie więcej wypadków, w których są ranni i poszkodowani. Dzisiejszą akcją pragniemy zachęcić i zmotywować wszystkich do oddawania tego drogocennego leku. Krwi nie da się wyprodukować, nie da się jej również zastąpić innymi lekami, dlatego w okresie wakacji oddawanie krwi jest szczególnie ważne. Oddając krew możemy uratować zdrowie i życie ludzkie.” – podkreślił komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, płk dr Paweł Chabielski.



Tekst: por. Ewa Kózka