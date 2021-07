Międzynarodowe ćwiczenie "Sea Breeze 2021" na Ukrainie

Siedmiu marynarzy reprezentuje świnoujską 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża w ćwiczeniu pk. "Sea Breeze 2021" trwającym od ponad tygodnia w Odessie na Ukrainie. Przede wszystkim zaangażowana została Grupa Nurków Minerów, której żołnierze podczas ćwiczenia występują jako eksperci od neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ćwiczenie potrwa do 10 lipca.

"Sea Breeze 21" to wielonarodowe ćwiczenie organizowane przez Ukrainę i Stany Zjednoczone w basenie Morza Czarnego. Jest przedsięwzięciem odbywającym się cyklicznie od 1997 r. Do udziału w ćwiczeniu zapraszane są różne kraje sojusznicze. W tegorocznej edycji zaplanowany został udział 32 okrętów, 40 statków powietrznych, 18 jednostek specjalnych i zespołów nurków co łącznie daje blisko 5000 przedstawicieli z 32 krajów. Ćwiczenie łączy w działaniu komponenty morski, lądowy i powietrzny. Celem ćwiczenia jest podnoszenie zdolności do współdziałania wszystkich rodzajów sił zbrojnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego i pokoju w rejonie basenu Morza Czarnego. Ważnym elementem ćwiczenia jest ujednolicenie procesu planowania i dowodzenia zgodnie ze standardami NATO oraz zwiększenie poziomu interoperacyjności pomiędzy Siłami Zbrojnymi Ukrainy i Siłami Zbrojnymi państw sojuszniczych, głównie basenu Morza Czarnego, będących członkami Traktatu Północnoatlantyckiego.

Na tegoroczną edycję ćwiczenia zostali zaproszeni oficerowie Marynarki Wojennej RP oraz żołnierze Grupy Nurków Minerów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Oficerowie zaangażowani w tzw. projekt mentorski, stanowiący wsparcie żołnierzy Ukraińskich w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia w oparciu o dokumenty zgodne ze standardami NATO. Brali także aktywny udział w planowaniu operacji ćwiczących sił, wspierając oficerów operacyjnych sztabu Centrum Operacji Połączonych (ang. Joint Operation Centre).