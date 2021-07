26 medali żołnierzy na mistrzostwach Polski

REKLAMA

Fot. Gabriela Moździerz/Polski Związek Biatlonu

W rywalizacji mężczyzn złoto w biegu długim wywalczył szer. rez. Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), a trzecie miejsce zajął st. szer. Andrzej Nędza-Kubiniec (CWZS). W sprincie tylko jeden z żołnierzy stanął na podium – trzeci był szer. rez. Wojciech Skorusa (BKS WP Kościelisko). Natomiast w biegu ze startu wspólnego tytuł mistrzowski wywalczył st. szer. Andrzej Nędza-Kubiniec, a drugi na tych mistrzostwach brązowy medal zdobył szer. rez. Wojciech Skorusa.

Dublet triatlonistek

W rywalizacji o medale mistrzostw Polski triatlonistek dwie pierwsze lokaty zajęły reprezentantki CWZS. Jako pierwsza wbiegła na metę szer. Paulina Klimas. Na pokonanie trasy potrzebowała 2 godz. 4 min 33 s. Dziewięć sekund po niej finiszowała szer. Roksana Słupek. Trzecia na mecie Magdalena Sudak (Uczniowski Klub Sportowy G8 Bielany Warszawa) straciła do zwyciężczyni 1 min 20 s. Po etapie pływackim prowadziła szer. Słupek – z wody wyszła 16 s przed Klimas i Sudak. Czołowa trójka przez większą część rywalizacji na rowerach jechała razem, powiększając przewagę nad goniącymi je konkurentkami. Na odcinku biegowym zawodniczki CWZS zgubiły Sudak i pomiędzy sobą rozstrzygnęły rywalizację o tytuł mistrzowski.

Jako pierwsza wbiegła na metę szer. Paulina Klimas. Fot. Maratomania

Po zakończeniu pływania w rywalizacji mężczyzn realne szanse na zdobycie medali miało dziewięciu zawodników. Najszybciej płynęli: Maciej Bruździak, Mateusz Głuszkowski (obaj UKS Cityzen Poznań) i szer. rez. Michał Oliwa (AZS AWF Katowice). Pół minuty do nich stracił Robert Wilkowiecki (AZS AWF Katowice), a blisko minutę szer. rez. Kacper Stępniak, Kamil Damentka (obaj UKS Tri Team Rumia), szer. Mateusz Rak (CWZS), Robert Czysz (UKS Cityzen Poznań) i Adrian Wilk (Ironman Prodmar Szczecin). Podobnie jak w rywalizacji kobiet w wyścigu kolarskim czołowa trójka starała się powiększać przewagę nad goniącą grupą. Uciekinierom udało się dojechać do mety drugiego odcinka prawie dwie minuty przed konkurentami. Jednak w biegu medalową pozycję szybko stracił słabo biegający Głuszkowski. Z kolei po około trzech kilometrach rywalizacji na trasie biegowej Oliwa oderwał się od Bruździaka i systematycznie powiększał nad nim przewagę. Na mecie wyprzedził go o pół minuty, a brąz zdobył Damentka. Brązowy medalista stracił do zwycięzcy 1 min 5 s.

Łucznik Żywiec najlepszy w mikstach

W czempionacie, który odbył się na torach łuczniczych w Gdańsku, seniorki i seniorzy rywalizowali o medale w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (oddzielnie kobiety i mężczyźni) oraz w mikstach. W parach mieszanych na podium stanęły trzy duety z Ludowego Klubu Sportowego Łucznik Żywiec. Złoto wywalczyła pierwsza ekipa z tego klubu w składzie szer. Wioleta Myszor i szer. rez. Oskar Kasprowski, a srebro trzecia ekipa (szer. Natalia Leśniak i Jakub Bąk). W finale Łucznik I pokonał 5:1 trzeci team Łucznika. Natomiast w półfinale złoci medaliści wygrali 6:2 z drugim duetem Łucznika (szer. Sylwia Zyzańska i Filip Łazowski). Z kolei wicemistrzowie w pojedynku o awans do finału zwycięstwem 5:3 zakończyli batalię z duetem z klubu Zryw Dobrcz. Duety, które przegrały współzawodnictwo w półfinałach stanęły na trzecim stopniu podium.

W rywalizacji drużynowej w kategorii seniorek bezkonkurencyjne były łuczniczki z pierwszej drużyny Łucznika Żywiec (szer. Wioleta Myszor, szer. Natalia Leśniak, szer. Sylwia Zyzańska). Mistrzynie w finale pokonały 6:0 reprezentantki Mazowsza Teresin I. Natomiast brązowy medal zdobyła ekipa LKS Łucznik Żywiec II z szer. Joanną Rząsą-Leniart w składzie. Z kolei szer. rez. Oskar Kasprowski z kolegami z pierwszej drużyny Łucznika zdobył brąz.

W zawodach indywidualnych tytuł mistrzowski wywalczyła szer. Sylwia Zyzańska. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego wygrała w finale 6:0 z Magdaleną Śmiałkowską (Społem Łódź). Natomiast brązowe medale zdobyły: szer. Natalia Leśniak (CWZS) i Anna Tobolewska (Zryw Dobrcz). W pojedynku o awans do finału Leśniak przegrała 2:6 ze Śmiałkowską. Natomiast wśród mężczyzn w pojedynku o złoty medal Piotr Starzycki pokonał 6:2 Sławomira Napłoszka (obaj Marymont Warszawa). Brązowe medale zdobyli: szer. rez. Oskar Kasprowski i Kacper Sierakowski (Marymont).