5 Mazowiecka Brygada OT przypieczętowała współpracę ze spółką energetyczną PGE

- 5. i 6. Brygada WOT to wyjątkowa grupa ludzi, którzy są gotowi do tego, żeby w różnych sytuacjach kryzysowych pozostawać do dyspozycji mieszkańców. (…) dzięki współpracy tych dwóch Brygad, a także PGE Dystrybucja dochodzi teraz do sformalizowanego zadeklarowania gotowości do współpracy – zaznaczył wojewoda mazowiecki.

Płk Mieczysław Gurgielewicz, Dowódca 5 brygady Obrony Terytorialnej zapewniał, że dzięki współpracy z PGE wzrosną kompetencje żołnierzy w zakresie wsparcia społeczeństwa oraz w reagowaniu na sytuacje zagrożenia, dzięki czemu Wojska Obrony Terytorialnej będą mogły lepiej zabezpieczać i wspierać nasze społeczeństwo w sytuacji zagrożenia.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej na terenie północnego Mazowsza działa od 2017 roku. Obecnie liczy ponad 2 tysiące żołnierzy w tym blisko 1900 stanowią ochotnicy. Misją 5 Brygady jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności.

Tekst: Aneta Szczepaniak/5. MBOT