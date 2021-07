Zakończył się pilotażowy program "GPR K9 WOT"

REKLAMA

Jak dodaje, żołnierze którzy są w Grupie, przeszli szkolenia zarówno podstawowe jak i specjalistyczne tak by w pełni być gotowym do udziału w akcjach.

- To bardzo ważne by żołnierze potrafili działać na najwyższym poziomie bez względu czy działają podczas akcji poszukiwawczej z przewodnikiem psa czy jako nawigator np. szybkiej trójki. Musimy pamiętać, że tu chodzi o ludzkie życie i niekompetencja może doprowadzić do tragedii. Dlatego tak ważne jest szkolenie i odpowiedzialne podejście do tworzenia takich grup – dodaje Krasińska – Ligejka.

Warto dodać, że planiści 13ŚBOT kończą właśnie tworzenie specjalnych map, które pomogą wszystkim służbom na Śląsku w planowaniu poszukiwań i wyznaczaniu terenu do przeszukania.

W Dniu Psa, a zarazem z okazji wprowadzenia etatowej GPR K9 WOT mamy również niesamowity prezent dla naszych czworonożnych żołnierzy. Sejm uchwalił ustawę, w której psy kontraktowe w wojsku na równi z psami służbowymi zarówno w wojsku jak i policji czy straży pożarnej mają prawo do „psiej emerytury". Ustawa czeka na głosowanie w Senacie i podpis Prezydenta.

Obecnie w 13ŚBOT służą trzy psy Ares, Byczek i Carbon. Wszystkie trzy psy zdały państwowe egzaminy i są certyfikowanymi psami ratowniczymi mogącymi brać udział w akcjach terenowych. Na egzaminy czekają już kolejne psy i jeśli tylko ukończą je z pozytywnym wynikiem, to dołączą do Grupy. Jednocześnie wciąż trwa nabór przewodników z psami, wszyscy chętni mogą swoje zgłoszenia wysyłać na adres 13sbot.rzecznik@ron.mil.pl.

Przypominamy, że aby podpisać kontrakt z przewodnikiem psa i „wciągnąć” go do służby trzeba spełnić przede wszystkim dwa warunki. Przewodnik musi zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, a pies musi mieć zdany minimum egzamin klasy "0" terenowy lub gruzowiskowy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykorzystania zwierząt w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych.

Tekst: Monika Krasińska-Ligejka/13 Śląska Brygada OT