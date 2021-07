Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)

W marcu i kwietniu nastąpiła kumulacja obaw o życie i zdrowie u niechodzących seniorów. Żołnierze na dyżurach infolinii, rozpoczęli akcję zbierania informacji i możliwości Oddziałów NFZ, Urzędów Miast, a także po kontaktach bezpośrednio z jednostkami medycznymi, zebrali całościową informację o możliwościach domowego szczepienia osób niechodzących. Wiedza ta umożliwiła następnie sprawne koordynowanie transportu, czy dojazdu zespołów szczepiennych do domów seniorów.

Infolinia WOT zaczęła swoją działalność 18 stycznia br., jej uruchomienie było odpowiedzią na potrzeby seniorów wynikające z dużej skali szczepień osób starszych. Przez blisko pół roku działalności żołnierze OT – operatorzy infolinii odebrali blisko 40 tys. połączeń udzielając bezpośredniego wsparcia w 13 tys. przypadków. Operatorzy infolinii najczęściej pomagali w rejestracji na szczepienia, organizacji transportu, dojeździe mobilnych zespołów szczepiennych. Seniorzy dzwonili też z prośbą o pomoc w zmianie terminu i miejsca szczepień, które zdarzało się, że było wskazane w znacznej odległości od miejsca ich zamieszkania lub małżeństwa seniorów miały wskazane inne terminy szczepień i zależało im na zmianie. Zdarzały się też prośby o przyspieszenie terminu szczepień lub pomoc w umówieniu wizyt do specjalistów. Niepełnosprawni seniorzy wnioskowali o wsparcie w transporcie, pomocy w wyjściu z domu, itp. Ważnym zakresem działania infolinii były też rozmowy, podtrzymanie na duchu, odpowiedzi na pytania.

Szczególnym przypadkiem, który zapamiętali żołnierze z Infolinii, to historia samotnej, niewidomej kobiety, która nie mogła uzyskać wsparcia w swoim mieście, ponieważ utrata wzroku nie wpisuje się w katalog chorób upoważniających ją do darmowych usług transportowych w mieście. Jako ostatnią szansę potraktowała kontakt z infolinią WOT. W ciągu 24 godzin Pani udała się na szczepienie i pozostaje do dziś w serdecznym kontakcie z 16 Brygadą.

Podobnie udało się wspomóc bliskich pani w stanie depresji, która odmawiała wyjścia poza mieszkanie na szczepienie. Po kontakcie infolinii z psychiatrą opiekującym się panią, uzyskano zlecenie na szczepienie w domu. Szczepienie odbyło się w ciągu tygodnia od interwencji infolinii.

Idea numerów infolinii pomocowych żołnierzy WOT, powstała ponad rok temu na początku pandemii. Linie zmieniały obszar udzielanego wsparcia w zależności od dynamicznie zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Na początku pandemii w 2020 roku, już tydzień od ogłoszenia pierwszego przypadku COVID i narastającego niepokoju w społeczeństwie, powstała idea infolinii psychologicznej i służyła ogromnemu i nie do przecenienia wsparciu emocjonalnemu podczas pandemii. Zespół psychologów przez całą dobę, codziennie, wspierał zrozpaczonych rodaków w tym trudnym czasie. Linia wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa prowadzana przez WOT od 18 marca 2020 r., udzieliła blisko 6 tys. porad. Następnie podczas wakacji numer służył informowaniu jak zabezpieczyć wypoczynek dzieci i młodzieży zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz jak starać się o wsparcie Terytorialsów w zabezpieczeniu sanitarnym obozów i kolonii letnich. Następnie przekształcił się w całodobową infolinię zbierającą potrzeby ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji pomocowych.

Aż w styczniu tego roku, ruszyła infolinia wsparcia dla seniorów 800 100 115, żołnierze WOT-u przyjmowali zgłoszenia od osób starszych potrzebujących wsparcia w realizacji szczepienia.

Infolinie działały jako jeden z elementów operacji prowadzonej przez WOT „Trwała Odporność”. Operacja skupiała się na pięciu hasłach - Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Odtwarzaj. W swoich działaniach żołnierze WOT wspierali opiekę medyczną, służby sanitarne i samorządowe. Przeprowadzali badania wymazowe, pomagali chorym w izolatoriach, wspierali w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz wspierali Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną. Swoim działaniem żołnierze WOT, wpisywali się w ideę budowania odporności społecznej w sytuacji kryzysu.

Od poniedziałku dzwoniący na numer infolinii WOT (800-100-115) zostaną przekierowani na ogólnopolską infolinię 989 oraz na stronę www.nfz.gov.pl.

