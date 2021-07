Terytorialsi walczą ze skutkami nawałnic

Żołnierze z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali skierowani do pomocy mieszkańcom Szczecina, nad którym wczoraj przeszły nawałnice. Terytorialsi ratują dobytek z zalanych domów, ale także napełniają piaskiem worki i układają je przed budynkami na terenach zagrożonych podtopieniem. Kilka dni temu żołnierze WOT-u pomagali w Małopolsce.

Potężna nawałnica przeszła wczoraj nad województwem zachodniopomorskim. Największe straty żywioł poczynił w Szczecinie. Zalane zostały posesje, domy, garaże i piwnice. Wiele dróg stało się nieprzejezdnych. Straż pożarna interweniowała ponad 400 razy. Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, zwrócił się z wnioskiem o wsparcie do ministra obrony narodowej. Mariusz Błaszczak, szef MON-u, skierował do pomocy strażakom żołnierzy z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– Wniosek wojewody o wsparcie WOT-u przy usuwaniu skutków nawałnicy wpłynął do nas o 3.00 w nocy, a pierwsi żołnierze wkroczyli do akcji o 9.00 rano – mówi Marcin Górka, rzecznik prasowy 14 Brygady OT. W pierwszej kolejności do akcji wkroczyło 24 terytorialsów z Batalionu Lekkiej Piechoty z Choszczna, którzy zostali skierowani do pomocy na osiedlu Samossiery. Kilka godzin później kolejnych 15 wyruszyło w kierunku dzielnicy Bezrzecze. – Żołnierze m.in. napełniają i układają worki z piaskiem, pomagają mieszkańcom wynosić ich mienie z zalanych domów i piwnic, ewakuują samochody. Po prostu robimy to, co jest niezbędne do opanowania sytuacji – wyjaśnia rzecznik. Dodaje, że docelowo do usuwania skutków nawałnicy zostanie skierowanych stu żołnierzy WOT-u.