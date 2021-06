X edycja Nagrody im. „Anody” - zgłoś swoich kandydatów!

Nominowani do nagrody, podobnie jak jej patron, Jan Rodowicz „Anoda”, potrafią dostrzec potrzebujących i mają wiarę, że każdy, nawet mały krok w stronę dobra może zmienić świat. Ich postawa przynosi nadzieję, że wartości wpisane w etos pokolenia Powstańców Warszawskich – takie jak odwaga, honor, odpowiedzialność, opieka nad słabszymi, ale też empatia, pracowitość, koleżeństwo – są aktualne i dzisiaj. To honorowe wyróżnienie trafia do osób, które nie chcą i nie potrafią być bierne.

Znasz ludzi, którzy pomagają i uczą pomagać? Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego honoruje osoby, które dostrzegają potrzeby innych i nie chcą być bierne. Masz czas do 6 września 2021 roku. Zgłoś swoich kandydatów do X edycji nagrody. Więcej na www.1944.pl.

Działalność nominowanych inspiruje do zaangażowania. Podobnie jak „Anodę” wyróżniają ich indywidualizm, nastawienie na współdziałanie oraz szacunek dla drugiego człowieka. Nie tylko sami pomagają, ale też uczą innych, jak mądrze pomagać. Nominowani podkreślają, jak istotny w każdej akcji i w każdym projekcie jest wspólny wysiłek wielu osób. Nie każdy bowiem może i chce zostać leaderem, niektórzy wolą stanąć u boku takiej pełnej entuzjazmu oraz charyzmy osoby i razem zmieniać świat. Można pomagać na wiele sposobów.

Kandydatów do X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” można zgłaszać do 6 września 2021 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.1944.pl.

Honorowe wyróżnienie nosi imię Jana Rodowicza „Anody” – Powstańca, żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, po wojnie studenta architektury dbającego o zachowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim i wspierającego dawnych towarzyszy broni. „Anoda” zmarł w styczniu 1949 roku w wyniku brutalnego śledztwa, po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Osoby, które go znały, opowiadały o jego wielkiej życzliwości, otwartości na drugiego człowieka i naturalnym odruchu niesienia pomocy.

Nagroda skłania do uważnego przyglądania się małym społecznościom i różnorodnym grupom. Daje możliwość docenienia spontanicznych akcji i inicjatyw lokalnych oraz niebanalnych i wyjątkowych osobowości w naszym otoczeniu.

Patriotyzm dnia codziennego wymaga reakcji na zło – nominowany do nagrody był m.in. policjant, który znajdując się w cywilu, zareagował, gdy trzej dresiarze katowali wietnamskiego studenta. Ocalił kogoś za cenę własnego inwalidztwa. W ostatniej edycji Kapituła Nagrody doceniła też m.in. nauczyciela wychowania fizycznego i trenera, który od lat jest dla swoich podopiecznych mentorem i wychowawcą, a także jedenastolatka, który uratował życie swojemu wujkowi poprzez podjęcie akcji resuscytacyjnej czy założyciela fundacji odbudowującej domy, miejsca pracy i lokalną infrastrukturę dla irackich ofiar ISIS.

Zachęcamy do współtworzenia Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, do zgłaszania swoich kandydatów do nagrody i odkrywania osób nieprzeciętnych, by inspirowały innych i dalej niosły nadzieję.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, w której zasiadają: ksiądz Andrzej Augustyński, Jacek Dębicki, pułkownik Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, Dariusz Karłowicz, Paweł Łukasiak, Olga Puncewicz, Jan Rodowicz i Jakub Wygnański.

Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: (1) „Całokształt dokonań”, (2) „Akcja społeczna” (dzieło, inicjatywa; bez ograniczeń wiekowych) i (3) „Wyjątkowy czyn” (bez ograniczeń wiekowych; tu Kapituła docenia odwagę, a zarazem mądrość działania).

Wokół Nagrody

Nagroda to nie tylko zgłoszenia kandydatów, obrady Kapituły i gala, podczas której wręczane są statuetki i dyplomy. Towarzyszy jej wiele inicjatyw edukacyjnych, m.in. wystawy, wykłady live i warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Celem jest pokazanie, że pomaganie nie musi być trudne ani skomplikowane.

Nowa edycja

Na zgłoszenia kandydatów czekamy od 23 maja do 6 września. Kandydatów do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.1944.pl lub tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie drogą pocztową na adres Muzeum Powstania Warszawskiego.

Mecenasem Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Patronat medialny sprawuje Program 1 TVP, Program 1 Polskiego Radia, Radio Dla Ciebie, Wirtualna Polska, portal NGO.PL oraz AMS.

Partnerem akcji jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego