Gorący sprawdzian artylerzystów

Na poligon w Żaganiu zjechało 150 żołnierzy z 23 Pułku Artylerii. Szkolenie to czas, by sprawdzić celność armatohaubic Krab, które jednostka otrzymała pół roku temu. Artylerzyści z 2 Dywizjonu wystrzelili więc sto pocisków. Ale zajęcia ogniowe nie są jedynym punktem programu. Podczas szkolenia odbył się także konkurs na mistrza ognia artylerii. Rywalizacja była zacięta!

REKLAMA

Artyleryjskie umiejętności

Na tak zwanej pętli taktycznej sprawdzane są nie tylko umiejętności artyleryjskie. Oprócz wykazania się znajomością obsługi dział żołnierze muszą udowodnić, że potrafią celnie strzelać z broni indywidualnej oraz znają zasady zachowania się w terenie skażonym i podczas ataku lotniczego. A letnie upały wcale nie ułatwiały artylerzystom zadania. Trzeba było m.in. wykonywać prace inżynieryjno-saperskie, przemieszczać się w terenie z wykorzystaniem mapy i busoli czy udzielać pomocy medycznej poszkodowanym.

Zdaniem dowódców rywalizacja jest doskonałą forma sprawdzenia także tego, czy drużyny są zgrane we współdziałaniu. W zajęciach udział biorą bowiem żołnierze dwóch baterii ogniowych oraz baterii dowodzenia, w sumie około 150 wojskowych. Korzystają z 16 samobieżnych haubic Krab, 8 gąsienicowych wozów dowodzenia, wozów amunicyjnych, wozów remontu uzbrojenia i elektroniki oraz pojazdów logistycznych. Gąsienicowe wozy na przyczepach niskopodwoziowych zostały przetransportowane z Bolesławca do Świętoszowa, a stamtąd trasę do obozowiska Trzebień pokonywały już samodzielnie drogami dla czołgów.

Salwy Krabów

W Żaganiu artylerzyści z Bolesławca po raz pierwszy mieli okazję strzelać amunicją bojową ze 155-milimetrowych haubic Krab, które jednostka otrzymała pod koniec 2020 roku. Na poligonie wystrzelili sto sztuk amunicji.

W czasie gdy żołnierze dwóch baterii bolesławieckiego dywizjonu szkolą się na poligonie, wytypowani żołnierze z trzeciej baterii tego pododdziału zajmują się odbiorem dostarczonych do jednostki kolejnych dział z Huty Stalowa Wola. Gdy procedura odbioru nowego sprzętu zostanie zakończona, 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca będzie dysponował całym dywizjonowym modułem ogniowym Regina.

Na wędrzyńskim poligonie odbył się także konkurs o tytuł mistrza ognia artylerii. W rywalizacji brali udział dowódcy plutonów ogniowych i baterii. – Konkurs organizowany jest co roku, a wyłoniony w nim mistrz ognia artylerii i wicemistrz reprezentują jednostkę w rywalizacji na szczeblu dywizji – mówi ppłk Robert Wiese, zastępca dowódcy pułku i jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej.

W szranki stanęło 35 oficerów. Część teoretyczna konkursu, która odbyła się na początku czerwca, wymagała biegłej znajomości programów i instrukcji oraz procedur artyleryjskich. Do kolejnego etapu przeszło już tylko pięciu żołnierzy. Ci oficerowie w ubiegłym tygodniu stanęli do testu praktycznego. Każdy otrzymał od przewodniczącego komisji konkursowej przybliżoną lokalizację celu w terenie, który trzeba było szybko i skutecznie zniszczyć. Oficerowie musieli określić azymut i odległość do celu, a także podać do baterii haubic Krab parametry celownika oraz kąt przesunięcia. Po pierwszym strzale każdy żołnierz określał uchylenie i podawał odpowiednie poprawki, aby ogień – jak mówią żołnierze – centralnie raził cel.

Najlepszy okazał się ppor. Kacper Grejć, dowódca plutonu z 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej. To on otrzymał tytuł mistrza ognia artyleryjskiego 23 Pułku Artylerii.

Szkolenie artylerzystów 2 Dywizjonu wyposażonego w haubice Krab zakończy się 30 czerwca.