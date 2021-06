Wojsko Polskie rośnie w siłę

Film: MON

Szef MON podkreślił, że żołnierze WOT w czasie pokoju wypełniają swoją misję na rzecz lokalnych społeczności w sytuacjach zagrożenia. - Nie dalej niż wczoraj, ponad 130 żołnierzy z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej udzielało pomocy i wciąż pomaga na Sądecczyźnie pomagając mieszkańcom dotkniętym skutkom nawałnicy. Dziś swoją służbę na Lubelszczyźnie rozpoczęli żołnierze Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W miejscowości Wilków też pomagają w usuwaniu szkód, jakie uczyniła nawałnica. Żołnierze WOT także pomagają poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej. Przez cały czas epidemii żołnierze w oliwkowych beretach pomagali wszystkim tym, którzy potrzebowali wsparcia. To jest właśnie służba w czasie pokoju - powiedział.

- W czasie wojny jesteście zobowiązani do tego, jako żołnierze lekkiej piechoty, żeby współdziałać z żołnierzami innych rodzajów wojsk. A więc przede wszystkim żeby służyć wsparciem, wykonywać zadania dotyczące rozpoznania, żeby walczyć w obronie naszej Ojczyzny. Żeby bronić granic, oprócz tego, że musicie być dobrze wyszkoleni, a będziecie szkolić się dalej, musicie też reprezentować silną postawę patriotyzmu. Tak jest, dlatego, że poświęciliscie swój wolny czas żeby służyć w Wojsku Polskim. A więc chcecie służyć Polsce, chcecie pomagać innym, za to serdecznie dziękuję - podkreślił szef MON.

Przysiędze przyszłych żołnierzy WOT towarzyszył piknik wojskowy „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” podczas, którego żołnierze zaprezentowali swój sprzęt i wyposażenie. Odwiedzający mogli zobaczyć m.in. KTO Rosomak, armatohaubicę Dana, wyrzutnię Langusta, czy moździerz Rak.

Zainteresowani służbą rozmawiali z żołnierzami i zapoznawali się z ofertą Wojska Polskiego. Uczestnicy pikniku mogli również wysłuchać koncertu orkiestry wojskowej oraz spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.

- Sytaucja epidemiczna pozwala nam, aby znów wrócić do promocji Wojska Polskiego. Służba daje szansę rozwoju, poprzez to, że możemy zdobyć unikalne doświadczenia, kwalifikacje, ale jest to także służba godnie wynagradzana. Kampania Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej prowadzona jest od 2018 roku, także na takich piknikach jak ten w Grudziądzu. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą Wojska Polskiego. Ale oprócz rozmów z żołnierzami, na tych stoiskach można również poznać i dotknąć sprzęt wojskowy, wejść do środka - mówił minister.

Szef MON przypominał, że tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego będą obchodzone pod hasłem "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". - Oprócz Warszawy, w każdym województwie, w mniejszych miastach zostaną zorganizowane pikniki, podczas których będziemy zachęcać do wstępowania do Wojska Polskiego. Moja misja jest skoncetrowna na wzmacnianiu zdolności obronnych Rzeczypospolitej, a więc zwiększamy je liczebnie, modernizujemy sprzęt Wojska Polskiego - powiedział.

Wojska Obrony Terytorialnej ściśle współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W ostatnim roku żołnierze WOT wspierali w szerokim zakresie zadań cywilną administrację w walce z pandemią koronowirusa.

***

Piknik wojskowy w Grudziądzu to jeden z wielu podobnych pikników organizowanych w Polsce w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kampania została zainaugurowana w 2018 roku. Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów resortu obrony.

Reforma systemu rekrutacji do Wojska Polskiego oraz nowe możliwości zgłaszania kandydatów przynoszą oczekiwane skutki. Do Wojskowych Centrów Rekrutacji, które uruchomiono w 2020 roku, zgłosiło się już niemal 14 tys. ochotników, chcących w przyszłości założyć żołnierski mundur. Za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zarejestrowało się ponad 26 tys. osób. Program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” to także oferta dla młodych. W 200 szkołach w całym kraju uruchomiono klasy wojskowe ze specjalnie przygotowanym programem nauczania uzupełnionym o przygotowanie do służby wojskowej. Uczęszcza do nich 11 tys. uczniów. W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci klas wojskowych przystąpią do skróconej, 12-dniowej służby przygotowawczej. Pilotażowo wystartuje także moduł oficerski w ramach Legii Akademickiej.