Terytorialsi wspierają poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej

Librantowa, Chełmiec i Korzenna to trzy wsie w Małopolsce w pow. nowosądeckim, których mieszkańcy w czwartek, 24 czerwca, zostali dotknięci skutkami potężnej trąby powietrznej i gwałtownych burz.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zdecydował o delegowaniu wojska do pomocy mieszkańcom i wsparcia innych służb. Dzisiaj w rejonie ocenę sytuacji prowadził Zespół Oceny Wsparcia z 11 Małopolskiej Brygady OT. Po konsultacjach z lokalnym sztabem kryzysowym oraz wojewodą małopolskim podjęto decyzje o delegowaniu w dniu dzisiejszym 40 żołnierzy. Jutro (sobota, 26 czerwca br.) do działań na terenie tych trzech miejscowości zostanie skierowanych 120 żołnierzy. Ich zadaniem będzie pomoc bezpośrednia mieszkańcom oraz wsparcie innych służb, np. strażaków. Małopolscy Terytorialsi będą wykorzystywać sprzęt podręczny, piły motorowe, łomy, pojazdy transportowe, maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze i inny sprzęt jaki będzie niezbędny do pomocy poszkodowanym.