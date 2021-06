Dokąd zmierza Grot?

Do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, gdzie odbyło się spotkanie, przyjechali przedstawiciele brygad wojsk obrony terytorialnej na co dzień wykorzystujących Groty do szkolenia oraz oficerowie z jednostek operacyjnych wojsk lądowych – 6 Brygady Powietrznodesantowej i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, których żołnierze również mają w wyposażeniu tę konstrukcję. W konferencji wzięli też udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zakup Grotów , ich serwis i naprawy – Inspektoratu Uzbrojenia MON i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Zaproszenie otrzymali również reprezentanci producenta, czyli Fabryki Broni „Łucznik” z Radomia, oraz Wojskowej Akademii Technicznej, instytucji zaangażowanej w opracowanie Grota.

W wystąpieniu otwierającym konferencję gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT, przypomniał, że pięć lat temu nowo tworzona formacja musiała podjąć kluczową decyzję o wybraniu broni podstawowej. Przyznał, że zależało mu na tym, aby żołnierze nowego rodzaju sił zbrojnych szkolili się, wykorzystując broń możliwie najnowszej konstrukcji. Zdecydowano się więc na MSBS Grot. – Ten wybór został dokonany z pełną świadomością, iż będzie to konstrukcja posiadająca wady wieku dziecięcego, która będzie wymagała dopracowania i ulepszenia – mówił dowódca WOT. – Cechy konstrukcyjne Grota dobrze się sprawdziły w szkoleniu żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Dobrym przykładem jest np. dwustronność tej broni, czyli łatwość obsługi dla żołnierza lewo- i praworęcznego. To ma ogromne znaczenie, bo 9,5 proc. żołnierzy WOT jest leworęcznych – wyjaśniał generał Kukuła.

Dowódca WOT podkreślał, że Grot mimo swojego zaawansowania technicznego nie może być traktowany jak broń bezobsługowa. – Spotkałem się z opiniami, że go nie trzeba czyścić. Trzeba, tak samo jak Beryla – zaznaczał, dodając, że kadra dowódcza musi zmienić swoje podejście do obsługi tej broni przez żołnierzy. – Jak mamy zareagować, kiedy młody żołnierz pokazuje nam brudny zamek? Czy zrugać go przy wszystkich i doprowadzić do tego, żeby nigdy więcej tego zamka nie pokazał? Czy może lepiej odwołać się do przykładu, wyciągnąć swoją broń i powiedzieć: popatrz, strzelam więcej niż ty, ale mój zamek jest czysty – opowiadał.



Film: Michał Niwicz / ZbrojnaTV

Konferencja nie tylko była okazją do omówienia wniosków i doświadczeń żołnierzy WOT oraz żołnierzy jednostek operacyjnych z użytkowania karabinków MSBS Grot. Dyskutowano także nad przyszłością tej konstrukcji w SZ RP. – Pracujemy nie tylko nad ulepszeniem obecnie użytkowanej podstawowej wersji karabinka MSBS Grot, ale także nad jego odmianami o zwiększonej celności oraz karabinem maszynowym – zapowiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Najszybciej powinna pojawić się w linii kolejna wersja podstawowego Grota, oznaczona jako A3. Jak deklarowali przedstawiciele Dowództwa WOT, odpowiednie dokumenty w tej sprawie niedługo trafią do producenta – Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu. Grot o zwiększonej celności oraz Grot w wersji karabinu maszynowego to raczej plany sięgające roku 2024–2025.

Zdaniem generała Kukuły, największym wyzwaniem dla polskiej armii mogą się okazać obowiązujące w SZ RP procedury opracowania i pozyskania nowych typów broni. – System, który mamy, nie jest ukierunkowany na to, aby adekwatnie do zmian na polu walki projektować modyfikacje broni i szybko je wdrażać – ocenił. Dodał, że jedną z ważniejszych kwestii do przeprowadzenia jest zmiana tych procedur. – Musimy jako oficerowie, jako dowództwo WOT, wreszcie jako gestor, zastanowić się, jak uprościć system, aby produkty odpowiadające naszym potrzebom powstawały relatywnie szybko – mówił generał.

Siły Zbrojne RP posiadają obecnie 48 tys. karabinków MSBS Grot, z czego wersji A1 – ponad 36 tys., a A2 – ponad 11 tys. Do tej pory wojskom obrony terytorialnej przekazano ponad 34 tys. Grotów, a jednostkom operacyjnym ponad 8 tys.