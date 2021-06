Polska kończy prezydencję w Grupie V4

– Współpraca wojskowa państw Grupy Wyszehradzkiej w formule V4, jak również w ramach UE i NATO, to przykład prawdziwej pracy zespołowej i solidarności, aby uczynić nasz region bezpieczniejszym – powiedział w Krakowie generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP . Na terenie krakowskiego Centrum Operacji Lądowych-Dowództwa Komponentu Lądowego odbywa się spotkanie szefów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Na zaproszenie gen. Andrzejczaka uczestniczą w nim: z węgierskich sił zbrojnych gen. dyw. Romulusz Ruszin-Szendi, gen. broni Jaromir Zuna z Czech oraz gen. broni Lubomir Svoboda ze Słowacji.

Podczas pierwszej części obrad szefowie obrony podpisali „Memorandum of Understanding”. Dotyczy ono zainicjowania procesu przygotowania Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej, w której Polska będzie pełnić rolę państwa ramowego. Główne siły do GBUE w 2023 roku ma wystawić 12 Brygada Zmechanizowana. Natomiast na czas dyżuru Grupy Bojowej na bazie Centrum Operacji Lądowych w Krakowie będzie aktywowane także Dowództwo Operacyjne UE (Operational Headquarters – OHQ) państw V4. Było ono już aktywowane dwukrotnie, wraz z dyżurem GBUE w 2016 i 2019 roku. Szef SGWP zauważył, że formowanie GBUE to wyraźny sygnał, iż państwa V4 współpracują nie tylko w ramach NATO, lecz także podejmują inicjatywy na gruncie Unii Europejskiej.

Szefowie obrony omówili także sytuację bezpieczeństwa międzynarodowego, zarówno na wschodniej, jak i południowej flance NATO, oraz zaangażowanie V4 w misje i operacje wojskowe Sojuszu. Zaktualizowano również plan wspólnych ćwiczeń i szkoleń wojskowych w latach 2021–2023. Szczególną uwagę przedstawiciele V4 zwrócili natomiast na kwestie związane z cyberobroną i zdolnościami cybernetycznymi.

– Polska objęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca ubiegłego roku, czyli w czasie globalnego kryzysu wywołanego przez COVID-19. Pandemia sprawiła, że nasze kraje stanęły w obliczu wyzwań nie tylko w sferze wojskowej, lecz także medycznej, społecznej i ekonomicznej. Walka ze skutkami pandemii miała wpływ na przebieg polskiej prezydencji w V4 – powiedział gen. Rajmund Andrzejczak. Podsumowując polską prezydencję w V4, szef Sztabu Generalnego WP podkreślił jednak, że mimo zagrożenia COVID-19 szefowie obrony pracowali nad wieloma sprawami, współpracę podjęły także dowództwa operacyjne państw Grupy Wyszehradzkiej. Pod polskim przewodnictwem rozpoczęto m.in. opracowywanie wspólnych wymagań operacyjnych dla wybranego sprzętu wojskowego. Prace te są prowadzone przez ekspertów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

I to właśnie ci ostatni od lipca będą przewodzić V4. Przekazując przewodnictwo, generał Andrzejczak uhonorował szefów obrony Grupy medalami Wojska Polskiego, przyznawanymi cudzoziemcom za szczególne zasługi w dziedzinie współpracy z polską armią. Generał Romulusz Ruszin-Szendi, przejmując rolę lidera w V4, podkreślił, że współpraca między wszystkimi członkami Grupy Wyszehradzkiej układa się bardzo dobrze. Przywołał tu przykład utworzenia Grupy Bojowej UE oraz Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego V4. Jak zaznaczył gen. Ruszin-Szendi, celem V4 w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie utrzymanie współpracy z partnerami strategicznymi takimi, jak: USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja oraz rozwój współpracy z krajami spoza V4 – Austrią, Chorwacją i Słowenią.

Jutro do przedstawicieli krajów V4 dołączy generał Rusłan Chomczak, naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy. Oficerowie będą rozmawiać o współpracy i możliwości wspólnych szkoleń wojskowych, a także o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie.