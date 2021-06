Mistrzowski bieg Dobka na Memoriale Kusocińskiego

Mar. Patryk Dobek został największą gwiazdą 67. Memoriału Janusza Kusocińskiego. Reprezentant Wojska Polskiego w pięknym stylu wygrał bieg na 800 m. Czas, który osiągnął jest najlepszym wynikiem w tym sezonie na świecie i czwartym w historii polskiej lekkiej atletyki. Impreza odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Mar. Patryk Dobek dopiero przed kilkoma miesiącami przestawił się z biegania na 400 m przez płotki na rywalizację na dystansie 800 m. Pod okiem szkoleniowca Zbigniewa Króla szybko wspiął się na szczyty światowych tabel. Na 67. Memoriale Janusza Kusocińskiego marynarz uzyskał wynik 1 min 43,73 s. Swoją „życiówkę” poprawił aż o 1,02 s. Do pobicia rekordu Polski sprzed 20 lat, który należy do Pawła Czapiewskiego, brakuje mu tylko 0,52 s. Patryk Dobek rozpoczął bieg bardzo spokojnie. Biegł tuż przy krawężniku w środku stawki. 300 m przed metą zaczął się przesuwać z szóstej pozycji do przodu. Po mistrzowsku, jak zawodnik z bogatym doświadczeniem w rozstrzyganiu rywalizacji na ostatnim wirażu i prostej, wyminął wszystkich rywali i uśmiechnięty wpadł pierwszy na metę.

W Chorzowie miejsca tuż za nim zajęli: Brytyjczycy Jamie Webb (z czasem 1.44,14) i Elliot Giles (1.44,20). Obaj poprawili swoje rekordy życiowe. Czwarty był kpr. Marcin Lewandowski (1.44,31), a piąty 17-letni Krzysztof Różnicki (1.44,51). Nastolatek został nowym rekordzistą Polski juniorów i jako kolejny z Polaków wypełnił minimum na igrzyska olimpijskie w Tokio.