Specjaliści grup poszukiwawczo-ratowniczych szkolili się w 5 Brygadzie

W brygadach obrony terytorialnej już od blisko 3 lat funkcjonują naziemne zespoły poszukiwawczo-ratownicze. W miniony weekend w 5 Brygadzie OT odbyło się specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla członków takiego zespołu.

Naziemne zespoły poszukiwawczo-ratownicze (NZPR) to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego. W siłach zbrojnych są one wydzielane tylko przez brygady obrony terytorialnej. System taki został wprowadzony w 2018 roku. Wcześniej zadania takie realizowały grupy naziemnego poszukiwania wydzielane z wojsk operacyjnych. Za wprowadzonymi zmianami, czyli przeniesieniem zadań poszukiwawczo-ratowniczych w domenie lądowej na Wojska Obrony Terytorialnej, przemawiał aspekt terytorialności, równomiernego pokrycia terenu Polski przez pododdziały WOT i lokalny charakter formacji. NZPR-y są oczywiście włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search And Rescue – poszukiwanie i ratownictwo lotnicze).

Celem kursu było specjalistyczne przygotowanie żołnierzy WOT do realizacji zadań w ramach wsparcia działań służby ASAR, rozwijanie umiejętności realizacji poszukiwań terenowych przy wykorzystaniu różnych metod. Żołnierze przeszli także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Część praktyczna kursu odbyła się na terenach leśnych nadleśnictwa Przasnysz w leśnictwie Grzybowo. Szkoliło się ponad 50 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT, NZPR-y przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia. Ideą działania NZPR jest wparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacji katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.