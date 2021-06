Studenci w sytuacji kryzysowej

W jednym z budynków zamieszkałych przez żołnierzy dochodzi do silnej eksplozji. Jest wielu zabitych i rannych. Pododdział alarmowy rozpoczyna ewakuację poszkodowanych. Na pomoc zostają też wezwane służby cywilne. To jeden z epizodów tegorocznej edycji ćwiczeń „Kryzys”, których celem jest przygotowanie słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych do działań w sytuacjach kryzysowych.

W krótkim czasie pod budynek, w którym doszło do wybuchu, podjeżdżają wozy straży pożarnej. Ponieważ nie jest znana przyczyna eksplozji, na miejscu zjawiają się także żandarmeria wojskowa oraz policja. Strażacy wynoszą rannych i udzielają im pomocy medycznej. Nie do wszystkich poszkodowanych można jednak dotrzeć. Na miejsce zdarzenia przybywa ekipa strażaków z psami przeszkolonymi do szukania ludzi pod gruzami. Cały czas nie jest znana przyczyna wybuchu. Kierujący akcją nie wykluczają zamachu terrorystycznego. Wzywają więc policjantów i saperskie ekipy pirotechników. Psy wyszkolone do odnajdywania ładunków wybuchowych przeszukują budynek. W dwóch miejscach trafiają na dwa podejrzane pakunki...