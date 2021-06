Żołnierze dowództwa wielonarodowej dywizji ćwiczyli z Marynarką Wojenną RP

"Amber Desire - 20" miało swoją kontynuację w tym roku. Tym razem w ćwiczeniu udział brali żołnierze dowództwa dywizji, Pułku Wsparcia Dowodzenia DWDP-W oraz grupy bojowej, która w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO stacjonuje w Polsce. 15 czerwca żołnierze grupy bojowej wyruszyli do Elbląga. Następnego dnia (16 czerwca), wraz z pozostałymi uczestnikami ćwiczenia, przemieścili się do Portu Wojennego w Gdyni.

Pod koniec zeszłego roku żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód brali udział w ćwiczeniu pk. "Amber Desire - 20". Podczas ćwiczenia polscy żołnierze przemieścili się "na kołach" na Litwę, do miejscowości Alytus, gdzie stacjonuje, afiliowana do elbląskiego dowództwa, brygada "Żelazny Wilk". Celem "Amber Desire - 20" było sprawdzenie zdolności przygotowania w krótkim czasie przemieszczenia poza granice kraju zespołu zadaniowego. W ćwiczeniu, oprócz żołnierzy dowództwa dywizji i Pułku Wsparcia Dowodzenia DWDP-W brali udział również żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

Główna część ćwiczenia to załadunek sprzętu na okręty transportowo-minowe z 2 dywizjonu okrętów transportowo – minowych wchodzącego w skład 8 Flotylli. Po zakończeniu załadunku i przygotowaniu okrętów do wyjścia w morze ćwiczący żołnierze przeszli szkolenie, podczas którego zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa, poruszania się po okręcie i przydziałem środków ratunkowych. Po zakończeniu szkolenia okręty wyszły w morze. Kolejne dwa dni ćwiczenia to powrót do Portu Wojennego, rozładunek i powrót żołnierzy do jednostek.

„Amber Desire - 21” było nowym doświadczeniem dla żołnierzy wielonarodowej dywizji. Dzięki takim ćwiczeniom doskonalą oni swoje umiejętności, poszerzają wiedzę o nowe doświadczenia i doskonalą procedury usprawniając współpracę i zdolności do realizacji zadań w wymiarze międzynarodowym.

Tekst: ppłk Dariusz Guzenda