Bohaterowie są wśród nas

Mieszkają w sąsiedztwie, pracują wśród nas, można ich spotkać w sklepie, na ulicy, w pociągu – wyróżnia ich jedno – są terytorialsami i dzięki gotowości do pomocy, wiedzy oraz umiejętnościom zdobytym w Wojskach Obrony Terytorialnej bez wahania podejmują działania ratownicze w sytuacjach, kiedy są świadkami ludzkiego nieszczęścia.

Jednym z pierwszych szkoleń jakie przechodzą ochotnicy wstępując do Wojsk Oborny Terytorialnej jest szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcje szkoleń rotacyjnych wiedza i umiejętności ratownicze przekazywane są przez osoby wyspecjalizowane w tej dziedzinie: ratowników medycznych i pielęgniarki. Żołnierze uczą się również czynności ratowniczych we współdziałaniu ze strażą pożarną i policją, np. prowadzenia akcji ratunkowej podczas pożarów czy masowych wypadków komunikacyjnych. Dzięki temu, że żołnierze posiadają odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim są przekonani o zasadności istnienia formacji i identyfikują się z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, będąc świadkami zdarzenia sami podejmują działania ratownicze.

Długi czerwcowy weekend okazał się momentem próby dla jednego z żołnierzy 54 blp z Zegrza, który postanowił spędzić go na Mazurach. Kpr. Dawid Ziętak był świadkiem nocnego pożaru jednego z domków letniskowych w miejscowości turystycznej, w której wypoczywał. Dzięki zachowaniu zimnej krwi i podjęciu zdecydowanych działań udało mu się obudzić i wyprowadzić z płonącego budynku jedną z trzech osób, które w nim przebywały. Mężczyzna spał na najniższej kondygnacji co pozwoliło kpr. Ziętakowi na szybkie odtarcie do niego. Po przyjeździe strażaków kpr. Ziętak pomagał prowadzić działania ratownicze pozostałych 2 lokatorów, którzy zostali uwięzieni na balkonie najwyższego poziomu domku, a ogień odciął im drogę ucieczki.