„Baltops” – F-16 bronią okrętów

Jak obronić z powietrza okręt atakowany przez siły nieprzyjaciela? Polscy piloci F-16 taką misję zaplanowali i wykonali podczas ćwiczeń „Baltops 50”. Ich „przeciwnikami” były załogi samolotów F-35, które również biorą udział w natowskich manewrach.

Polskie myśliwce F-16 uczestniczą w ćwiczeniach „Baltops 50”, które odbywają się na wodach Bałtyku i w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. – Już dwa razy wykonywaliśmy misję DCA (Defensive Counter Air – działania defensywne przeciwko zasobom powietrznym) w celu obrony atakowanego okrętu – mówi pilot F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. W rolę atakujących wcieliły się Su-22 z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, a eskortowały je włoskie myśliwce F-35. Samoloty te od maja stacjonują w Estonii i biorą udział w misji Baltic Air Policing.

– Zaangażowane siły zostały podzielone: atakującymi – blue forces – były Su-22 i F-35, a broniącymi – orange forces – my. F-35 czyściły drogę Su-22, których zadaniem było zniszczenie okrętu – opowiada pilot jednego z myśliwców F-16. – My natomiast musieliśmy bronić go przez pół godziny – dodaje pilot.