Dragońskie manewry

Ćwiczenie Dragon-21 jeszcze trwa jednak wszystkie zadania, które otrzymała Wielkopolska Brygada, zostały zakończone w ubiegłym tygodniu. W trakcie weekendu zmotoryzowani zrealizowali ostatnie postawione przez przełożonych zadanie - wykonali bezpieczne przemieszczenie na dużą odległość do swoich macierzystych garnizonów.

Manewry odbywające się głównie przy wschodniej granicy kraju wymagały współdziałania ze sobą wszystkich elementów Rodzajów Sił Zbrojnych. Kluczowym elementem podczas certyfikacji pierwszoplanowych dywizji był mobilny pokaz sił i środków będących na wyposażeniu Wojska Polskiego. Działania wojsk obserwował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Mika, po którym nastąpił briefing prasowy. Minister obrony narodowej podkreślił „(…) Przywracamy wojsko we wschodniej Polsce dlatego, że dla nas, dla Prezydenta RP zwierzchnika sił zbrojnych bezpieczeństwo jest priorytetem. Stąd też działania, których celem jest zwiększenie liczebne Wojska Polskiego, wyposażenie wojska w nowoczesny sprzęt pokazanie umiejętności bojowych”.

Wraz z zakończeniem pierwszej części dragońskich manewrów 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana zakończyła szkolenie poligonowe. Po odtworzeniu zdolności bojowej rozpocznie przygotowania do kolejnych ćwiczeń oraz zbliżającego się dużymi krokami święta Wielkopolskiej Brygady - 25-lecia jej istnienia.

Dragon-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe DGRSZ. Ćwiczenie ma charakter defensywny, a jego celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił DGRSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej, prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym. W ćwiczeniu uczestniczy około 9400 polskich żołnierzy i około 800 jednostek różnorodnego sprzętu wojskowego. Pierwszoplanowym ćwiczącym jest 18 Dywizja Zmechanizowana i 16 Dywizja Zmechanizowana. Podczas ćwiczenia można obserwować spektrum działań prowadzonych na współczesnym polu walki na terenie całej Polski.

Dragon-21 przede wszystkim ma celu sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia wzmocnienia sojuszniczego.

Tekst: ppor. Anna Dominiak