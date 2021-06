Kask Weterana do zdobycia!

To ma być ostatnia prosta 2. Motocyklowego Rajdu Weteranów – dziś na profilu facebookowym Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa rozpocznie się licytacja kasku zaprojektowanego specjalnie na tę imprezę. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na rehabilitację żołnierzy poszkodowanych podczas misji.

Kask Weterana opracował graficznie Marek Szatkowski z Art Garage z Nadolan koło Sanoka. –Chcieliśmy, aby na kasku znalazły się motywy nawiązujące do zagranicznych operacji wojskowych – mówi płk Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, które zorganizowało licytację. Grafika wiąże się z misjami Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie. Symbolami tej operacji są m.in. śmigłowiec Mi-24, transporter Rosomak oraz sylwetka strzelającego żołnierza.

Malowanie na kaskach, motocyklach i muralach motywów wojskowych i patriotycznych to pasja Marka Szatkowskiego, który na co dzień służy w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku. – Jako strażak rozumiem cierpienia osób, które ulegają wypadkom. Staram się także zrozumieć weteranów rannych na misjach, którzy dziś są już poza służbą i potrzebują naszego wsparcia. Uważam, że trzeba pomagać w społecznych akcjach, stąd moje zaangażowanie w ten projekt – mówi Marek Szatkowski. Jak podkreśla, malując kask na licytację, chciał dorzucić swoją cegiełkę do akcji pomocy żołnierzom, którzy zostali ranni podczas udziału w misjach.