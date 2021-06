Bezcenne doświadczenie z misji

Żadne ćwiczenie czy poligon nie przygotują tak dobrze żołnierza do działania jak udział w misji zagranicznej, więc żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej pielęgnują to bezcenne doświadczenie.

Tak jest choćby w przypadku żołnierzy II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL z Libanu. Niedawno wrócili do Ojczyzny, wykorzystali urlopy i teraz przystąpili już do codziennych obowiązków. Większość z nich pochodzi z 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej, więc nie ma co się dziwić, że pas taktyczny w Stargardzie codziennie jest intensywnie wykorzystywany przez żołnierzy. Patrole piesze i z użyciem transporterów Rosomak, przeszukiwanie osób i pojazdów, organizowanie posterunków kontrolnych czy reagowanie na różne zdarzenia – tak wyglądały dla nich miesiące spędzone na misji, więc obecnie również doskonalą te zadania.

Jak sami podkreślają: „Doświadczenie z misji jest bezcenne”, dlatego robią wszystko, aby procentowało ono w codziennym szkoleniu.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski